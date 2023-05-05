Менять их нужно раз в 7 лет. Опасны ли микроволновые печи в быту?

Микроволновые печи окутаны разнообразными мифами и жуткими историями. В основном они посвящены тому, что микроволновки высасывают из еды все питательные вещества, а излучение якобы вызывает рак, причем действует оно не только на пищу, но и на помещение, в котором находится. Многие верят в то, что микроволновые печи – это тихие убийцы, но, если углубиться в вопрос, окажется, что для страха нет никаких оснований, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Олег Муравьев, начальник лаборатории БелГИИС:

В принципе, техника вся, которая сертифицирована и поступила на рынок, соответствует этим требованиям, является безопасной и будет радовать конечного потребителя своими качественными характеристиками, функционалом.

Если хотите полностью обезопасить себя, то старайтесь не находиться возле работающей микроволновки ближе полуметра, тем более если техника уже отработала свой эксплуатационный срок.

Елена Баркун, заместитель начальника отдела госнадзора Инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску:

Те же микроволновые печи, их рекомендуют менять через 7 лет эксплуатации, потому что потом, возможно, где-то не совсем герметично прилегает дверца, может происходить излучение. У нас любят иногда стоять у этих микроволновок.

Значительный риск представляет собой нарушение техники безопасности при использовании приборов. Не стоит пренебрегать инструкциями, особенно в части подключения к электросети. И если там указано, что необходима отдельная усиленная проводка с заземлением, то не стоит проявлять самодеятельность с надеждой на «авось пронесет» и не подключать к одному старому удлинителю несколько приборов.