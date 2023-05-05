Менять их нужно раз в 7 лет. Опасны ли микроволновые печи в быту?
Микроволновые печи окутаны разнообразными мифами и жуткими историями. В основном они посвящены тому, что микроволновки высасывают из еды все питательные вещества, а излучение якобы вызывает рак, причем действует оно не только на пищу, но и на помещение, в котором находится. Многие верят в то, что микроволновые печи – это тихие убийцы, но, если углубиться в вопрос, окажется, что для страха нет никаких оснований, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Олег Муравьев, начальник лаборатории БелГИИС:
В принципе, техника вся, которая сертифицирована и поступила на рынок, соответствует этим требованиям, является безопасной и будет радовать конечного потребителя своими качественными характеристиками, функционалом.
Если хотите полностью обезопасить себя, то старайтесь не находиться возле работающей микроволновки ближе полуметра, тем более если техника уже отработала свой эксплуатационный срок.
Елена Баркун, заместитель начальника отдела госнадзора Инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску:
Те же микроволновые печи, их рекомендуют менять через 7 лет эксплуатации, потому что потом, возможно, где-то не совсем герметично прилегает дверца, может происходить излучение. У нас любят иногда стоять у этих микроволновок.
Значительный риск представляет собой нарушение техники безопасности при использовании приборов. Не стоит пренебрегать инструкциями, особенно в части подключения к электросети. И если там указано, что необходима отдельная усиленная проводка с заземлением, то не стоит проявлять самодеятельность с надеждой на «авось пронесет» и не подключать к одному старому удлинителю несколько приборов.
Елена Баркун:
Также необходимо смотреть на срок службы изделия. Плюс ко всему – это энергосберегающие какие-то факторы. Это тоже будет немаловажным даже в плане каких-то коммунальных услуг.
Дмитрий Ивашко, начальник лаборатории БелГИСС:
Мы находимся в лаборатории по испытанию стиральных, стирально-сушильных, посудомоечных машин. На данный момент мы испытываем стиральную машину, определяем ее эксплуатационные характеристики. Одним из важнейших параметров для стиральной машины является параметр потребляемой мощности. Также такими же важными эксплуатационными характеристиками для стиральной машины является частота вращения барабана, расход воды по заданной программе, температура воды внутри барабана в процессе стирки и содержание остаточной влаги, то есть отжим стиральной машины.
Для многих приобретение техники – важное вложение. Предполагается, что прибор или гаджет будет служить долгое время, в связи с этим покупатели стараются сделать выбор в сторону многофункциональных товаров. В свою очередь производители, разбираясь в тонкостях потребительской психологии, предлагают продукты с самыми уникальными функциями. Выбор технически сложных товаров осложняется обилием брендов и моделей, зачастую отличающихся только дизайном. При этом недобросовестные производители нередко указывают недостоверные характеристики изделия, которые рядовой потребитель обычно не может проверить.
Дмитрий Ивашко:
Есть тенденция декларирования производителем этих всех параметров с завышающими. Соответственно, при проверке мы определяем то, что эти параметры завышены либо не соответствуют текущим требованиям, и, соответственно, как бы выдаем несоответствие на такие модели. Испытуемый образец подключается к автоматизированному рабочему месту, и запускается цикл стирки, и каждую секунду либо меньше регистрируются все названные параметры. По окончании цикла стирки эти все параметры фиксируются и в дальнейшем рассчитываются для того, чтобы предоставить отчет о соответствии испытуемого образца этим требованиям.
Испытания проводят в лабораториях. Как на производстве проверяют безопасность бытовой техники – подробности здесь.