Леонид Заяц: сейчас в структуре озимых необходимо уделить место ячменю

Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, и важно возделывать те культуры, которые подходят под условия. Эта тема стала ключевой в рабочем графике главы государства. Александр Лукашенко неделю начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У озимого ячменя урожайность на 15-20 центнеров с круга больше, чем у других зерновых. Это замечание Президента учли. В 2022 году по сравнению с прошлым клин озимых увеличился на 115 тысяч гектаров. Это без 3 % 2/3 от общего числа зерновых площадей. Леонид Заяц уверен – выбор правильный.