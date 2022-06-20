Леонид Заяц: сейчас в структуре озимых необходимо уделить место ячменю
Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, и важно возделывать те культуры, которые подходят под условия. Эта тема стала ключевой в рабочем графике главы государства. Александр Лукашенко неделю начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У озимого ячменя урожайность на 15-20 центнеров с круга больше, чем у других зерновых. Это замечание Президента учли. В 2022 году по сравнению с прошлым клин озимых увеличился на 115 тысяч гектаров. Это без 3 % 2/3 от общего числа зерновых площадей. Леонид Заяц уверен – выбор правильный.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Те агротехнические уходы, которые были проделаны на озимом клине, позволяют сделать вывод, что не ошиблись в расширении озимых зерновых культур. А сейчас в структуре озимых необходимо уделить место озимому ячменю. Потом надо, чтобы хозяйственники готовились и понимали, что это культура, которая окупит затраты, которые вносишь под ее выращивание.
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