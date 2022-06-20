«Установлен криптокошелёк». В Беларуси задержали «спонсора» экстремистов

Какая судьба ожидает белорусских «благотворителей» и раскаялись ли они? Ответы на эти и другие вопросы в репортаже Глеба Прокофьева.

Новости Беларуси. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля установил новые факты финансирования экстремистских организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Криптовалюта перечислялась на зарубежные криптокошельки. Сотрудникам финансовой милиции известны их данные. Сейчас устанавливаются владельцы. Некоторые так называемые спонсоры экстремистов уже задержаны.

Утро у этой белорусской семьи пошло не по плану: ни смородину не прополят, ни дорожки во дворе не обработают. А дело в том, что глава семейства оказался одним из «благотворителей» экстремистской организации.

Это экстремистская организация. BYPOL называется.

И даже демонстрируя удивленные глаза правоохранителям, отпираться не стоит: сотрудникам финансовой милиции уже известны все подробности. На жизнь молодой человек с 2013 года зарабатывает торговлей криптовалюты. Как выяснилось, в мае 2021 года минчанин направил на криптокошелек BYPOL в эквиваленте приблизительно 800 долларов США. О том, что помогает экстремистам, говорит, не знал.

– Людям, которые переехали, я помогал

– Каким?

– Ну, переехали в основном в Польшу.