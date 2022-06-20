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«Установлен криптокошелёк». В Беларуси задержали «спонсора» экстремистов

20 июня 2022 18:27
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Новости Беларуси. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля установил новые факты финансирования экстремистских организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Криптовалюта перечислялась на зарубежные криптокошельки. Сотрудникам финансовой милиции известны их данные. Сейчас устанавливаются владельцы. Некоторые так называемые спонсоры экстремистов уже задержаны.

Какая судьба ожидает белорусских «благотворителей» и раскаялись ли они? Ответы на эти и другие вопросы в репортаже Глеба Прокофьева.

«Установлен криптокошелёк». В Беларуси задержали «спонсора» экстремистов-1

Утро у этой белорусской семьи пошло не по плану: ни смородину не прополят, ни дорожки во дворе не обработают. А дело в том, что глава семейства оказался одним из «благотворителей» экстремистской организации.

«Установлен криптокошелёк». В Беларуси задержали «спонсора» экстремистов-4

Это экстремистская организация. BYPOL называется.

И даже демонстрируя удивленные глаза правоохранителям, отпираться не стоит: сотрудникам финансовой милиции уже известны все подробности. На жизнь молодой человек с 2013 года зарабатывает торговлей криптовалюты. Как выяснилось, в мае 2021 года минчанин направил на криптокошелек BYPOL в эквиваленте приблизительно 800 долларов США. О том, что помогает экстремистам, говорит, не знал.

Людям, которые переехали, я помогал
– Каким?
– Ну, переехали в основном в Польшу.

«Установлен криптокошелёк». В Беларуси задержали «спонсора» экстремистов-7

Лукавит или нет, станет известно чуть позже. Но несмотря на это, уголовное дело в отношении мужчины уже возбуждено.

«Установлен криптокошелёк». В Беларуси задержали «спонсора» экстремистов-10

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:
Данной статьей, которая возбуждена в отношении вас, предусмотрено освобождение от уголовной ответственности, если вы добровольно раскаиваетесь, содействуете в выявлении преступления данного, все раскрываете, показываете, тогда есть у вас шанс не оказаться за решеткой.

«Установлен криптокошелёк». В Беларуси задержали «спонсора» экстремистов-13

Подозреваемый без раздумий написал явку с повинной. В его доме проведен обыск. Особый интерес вызывает оргтехника – мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты. Ведь, по сути, это и есть орудия преступления.

«Установлен криптокошелёк». В Беларуси задержали «спонсора» экстремистов-16

Дмитрий Дягилев:
В ходе обыска установлен мобильный телефон, с которого осуществлялось перечисление, открыто приложение, установлен криптокошелек, и гражданин полностью раскаялся.

«Установлен криптокошелёк». В Беларуси задержали «спонсора» экстремистов-19

Подозреваемый:
В содеянном раскаиваюсь. Призываю тех, кто совершал аналогичные действия, добровольно явиться в правоохранительные органы и принести раскаяние.

Сейчас минчанин заключен под стражу. Но история на нем не закончилась.

# Комитет госконтроля # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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