Евгений Васильев: «Отрасль общественного питания – индикатор настроения, благосостояния в стране»

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Алена Сырова, СТВ:
Рестораторы во всем мире с момента начала пандемии говорили, что пострадали больше всех. Много говорили, какие меры принимаются в той или иной стране, чтобы поддержать. Сейчас, когда ситуация усугубилась, услышали ли их?
Кирилл Казаков, СТВ:
Мне кажется, что вопрос для ресторанов, один из основных – заморозить на какое-то время, на пару лет, аренду – очень хорошая идея.
Евгений Васильев, глава наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси:
Идея классная, но у нас ведь не только государственная аренда. Эти все нормы касаются только госаренды.
Кирилл Казаков:
Но шаг хороший.
Евгений Васильев:
Шаг великолепный. Хотелось бы подчеркнуть и сказать нашему правительству за штаб в каком плане? Не было счастья, да несчастье помогло. У нас начали изначально по-другому смотреть на помощь. Не только рестораны, многие предприниматели говорили, что не надо спасать тонущие предприятия, надо создать условия для работы. Это ключевая разница. Те решения, которые принимаются, которые озвучиваются в Telegram-канале правительства, что происходит, – это огромный шаг в принципиально другую сторону. Мы очень надеемся, что эта тенденция не временная, она будет дальше развиваться. На наш взгляд, частный бизнес вносит огромную лепту, это двигатель развития, двигатель нашей инфраструктуры. Если касаться нашей отрасли, то мы прекрасно понимаем, приезжая в любую столицу мира, – вы там первый день смотрите памятники архитектуры, на второй день, может быть, тоже, а остальное время отдыха, даже в знаковых столицах – это воспоминания о неких ресторанах, кафе, летних террасах, гостиницах, как там обслужили. Отрасль общественного питания – индикатор настроения, благосостояния в стране.
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