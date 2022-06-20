Евгений Васильев: «Отрасль общественного питания – индикатор настроения, благосостояния в стране»

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.

Алена Сырова, СТВ:

Рестораторы во всем мире с момента начала пандемии говорили, что пострадали больше всех. Много говорили, какие меры принимаются в той или иной стране, чтобы поддержать. Сейчас, когда ситуация усугубилась, услышали ли их?

Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, что вопрос для ресторанов, один из основных – заморозить на какое-то время, на пару лет, аренду – очень хорошая идея.