Прямой эфир

«Сейчас мы имеем дело со всемирной химерой». Почему человечество на грани вымирания?

28 июля 2022 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, голод в мире и детей Донбасса. В гостях – политолог Вадим Боровик и журналист Людмила Гладкая. Интервью с журналистами Андреем Фефеловым и Юрием Терехом.  

«Сейчас мы имеем дело со всемирной химерой». Почему человечество на грани вымирания?-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Что такое сейчас тот субъект, который против нас борется?  

«Сейчас мы имеем дело со всемирной химерой». Почему человечество на грани вымирания?-4

Андрей Фефелов:
Существует понятие «Постзапад». Дело в том, что Запад со своими экспрессионистскими замашками, со своим западоцентризмом, с идеей избранности – то, с чем мы привыкли иметь дело, – все это отошло немножко на второй план, появился какой-то странный Постзапад, который отчасти нацелен на самоуничтожение и на уничтожение планеты. Самый главный тревожный момент: на Западе в ходе всех бесконечных переплавок, перетрясок, каких-то трансформаций родился странный субъект, которому нет названия. К слову, прогресс и прогрессизм не имеют ничего общего с этой идеологией, поскольку эта идеология регресса, сворачивания цивилизации, демографического уничтожения человечества. Потому что демография – это лгбтшная повестка, попытка прекратить род людской, попытка свернуть экономику, индустрию через зеленую повестку. Возник некий субъект, который демонстрирует кулек смерти. То есть это такие меркнущие, мрачные угорья с когда-то варварской, свежей, наивной и достаточно красочной романо-германской культуры. Это все еще тайно, никто еще не назвал это все. Это какая-то химера. Сейчас мы имеем дело со всемирной химерой. Сейчас Россия и Беларусь сражаются с химерой, а не с Украиной. Украина – жертва этой химеры. И эти химерические твари, которые сидят на крыше Собора Парижской Богоматери, – те самые глобалисты, которые диктуют фантастическую античеловеческую идеологию.  

Читайте также:  

Какую ошибку допускают чиновники? Ответил Вадим Боровик  

«Нагадили, извините меня, – надо исправлять». Боровик рассказал, как украинцам выйти из кризиса  

«Наша задача: предотвратить Третью мировую войну». Почему США провоцируют глобальный конфликт?  

# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мы восстанавливаем справедливость. Мемориальную доску в честь водружения Знамени Победы над Брестом открыли в День города
28 июля 2022 18:48

Мы восстанавливаем справедливость. Мемориальную доску в честь водружения Знамени Победы над Брестом открыли в День города

Какую ошибку допускают чиновники? Ответил Вадим Боровик
28 июля 2022 18:40

Какую ошибку допускают чиновники? Ответил Вадим Боровик

«Возвращайтесь, живите, рожайте – самая лучшая страна!» На каких условиях можно вернуться в Беларусь?
28 июля 2022 18:31

«Возвращайтесь, живите, рожайте – самая лучшая страна!» На каких условиях можно вернуться в Беларусь?