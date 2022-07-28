«Сейчас мы имеем дело со всемирной химерой». Почему человечество на грани вымирания?

Андрей Фефелов:

Существует понятие «Постзапад». Дело в том, что Запад со своими экспрессионистскими замашками, со своим западоцентризмом, с идеей избранности – то, с чем мы привыкли иметь дело, – все это отошло немножко на второй план, появился какой-то странный Постзапад, который отчасти нацелен на самоуничтожение и на уничтожение планеты. Самый главный тревожный момент: на Западе в ходе всех бесконечных переплавок, перетрясок, каких-то трансформаций родился странный субъект, которому нет названия. К слову, прогресс и прогрессизм не имеют ничего общего с этой идеологией, поскольку эта идеология регресса, сворачивания цивилизации, демографического уничтожения человечества. Потому что демография – это лгбтшная повестка, попытка прекратить род людской, попытка свернуть экономику, индустрию через зеленую повестку. Возник некий субъект, который демонстрирует кулек смерти. То есть это такие меркнущие, мрачные угорья с когда-то варварской, свежей, наивной и достаточно красочной романо-германской культуры. Это все еще тайно, никто еще не назвал это все. Это какая-то химера. Сейчас мы имеем дело со всемирной химерой. Сейчас Россия и Беларусь сражаются с химерой, а не с Украиной. Украина – жертва этой химеры. И эти химерические твари, которые сидят на крыше Собора Парижской Богоматери, – те самые глобалисты, которые диктуют фантастическую античеловеческую идеологию.

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