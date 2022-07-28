Мы восстанавливаем справедливость. Мемориальную доску в честь водружения Знамени Победы над Брестом открыли в День города

Новости Беларуси. Брест 28 июля отмечает свой 1003-й день рождения. 28 июля 1944-го областной центр освободили от немецко-фашистских захватчиков и над городом водрузили Знамя Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Брест 28 июля отмечает свой 1003-й день рождения. 28 июля 1944-го областной центр освободили от немецко-фашистских захватчиков и над городом водрузили Знамя Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Момент запечатлел военный фотокорреспондент. Долгое время считалось, что это произошло в третьем форту Брестской крепости. И только спустя почти 80 лет историки сделали сенсационное заявление: место указано неверно. Внимание к ошибке привлек житель Бреста – ветеран труда Олег Понарин.
Как выяснили позже историки, события происходили в форту «Граф Берг» на территории нынешнего мясокомбината. Заключение подтвердили научные сотрудники мемориального комплекса крепости, авторитетные ученые. Тогда предприятие, где находится сейчас форт, выступило с инициативой создания памятной доски. Ее открыли символично в День города.
Олег Понарин, житель Бреста, ветеран труда:
Мы стали выяснять – действительно ли третий форт или нет. Когда передали фотографии, все сравнили – стало однозначно: знаменная группа старшины Кутового водрузила знамя на территории сооружениях форта «Граф Берг».
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
В Год исторической памяти мы с особым вниманием относимся к вопросам исторической справедливости. Очень правильно расставлять акценты, избавляться от ненужных, якобы политкорректных приоритетов, которые были сделаны, что греха таить, в свое время, чтобы кого-то не обидеть, лишний раз не назвать. Как сказал наш глава государства: надо ставить все точки над i. Время сейчас такое. Но в данной ситуации мы реально восстанавливаем справедливость. Именно здесь, на этом месте был символически обозначен жест освобождения нашего города.
Праздник Брест будет отмечать на протяжении трех дней – концерты, выставки, интерактивные площадки. Самой яркой обещает стать суббота. В городе пройдет первый в истории фестиваль моды и стиля «LookБуг», где коллекции представят дизайнеры со всей Беларуси. Завершит празднование концерт российской группы Dabro и красочный фейерверк. Запускать его будут с баржи, которую разместят в акватории Мухавца.