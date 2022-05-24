«Сделать всё за один-два дня». Почему многие склонны к прокрастинации?

Тайм-менеджмент – эффективная техника управления временем. Напрямую воздействовать на четвертое измерение мира мы не можем, но в наших силах дорожить им себе во благо. О том, как успевать за секундной стрелкой часов и не тратить минуты впустую, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Важно упомянуть про прокрастинацию – такое модное нынче слово. А простым языком: мы все время откладываем что-то на потом. Потом происходит адреналиновый взрыв, когда нужно сделать все за один-два дня.