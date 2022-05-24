«Сделать всё за один-два дня». Почему многие склонны к прокрастинации?

Тайм-менеджмент – эффективная техника управления временем. Напрямую воздействовать на четвертое измерение мира мы не можем, но в наших силах дорожить им себе во благо. О том, как успевать за секундной стрелкой часов и не тратить минуты впустую, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Важно упомянуть про прокрастинацию – такое модное нынче слово. А простым языком: мы все время откладываем что-то на потом. Потом происходит адреналиновый взрыв, когда нужно сделать все за один-два дня.
Ирина Толкач, преподаватель курса по тайм-менеджменту:
И мы героическими усилиями, все силы вложив, действительно добиваемся нужного результата.
Наталья Надольская:
Почему прокрастинация так обсуждается в последнее время, столько внимания ей? Почему говорят, что творческие люди склонны прокрастинировать?
Ирина Толкач:
Красивое слово, удобное объяснение.
Наталья Надольская:
Раньше это была обломовщина.
Ирина Толкач:
Абсолютно верно. Теперь можно сказать красиво, и это оправдывает то, что происходит. Я жду вдохновения, идеи. Я жду, пока что-то произойдет и тогда добьюсь нужного результата. Прекрасное объяснение, почему я сейчас ничего не делаю.
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