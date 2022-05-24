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«Кто-то всё успевает, а кто-то вечно опаздывает». Нехватка времени или черта характера?

24 мая 2022 12:43
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Тайм-менеджмент – эффективная техника управления временем. Напрямую воздействовать на четвертое измерение мира мы не можем, но в наших силах дорожить им себе во благо. О том, как успевать за секундной стрелкой часов и не тратить минуты впустую, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У нас для всех 24 часа в сутках, но почему-то кто-то все успевает, а кто-то вечно опаздывает. Примета ли это времени, что мы ничего не успеваем и время так стремительно мчится?

«Кто-то всё успевает, а кто-то вечно опаздывает». Нехватка времени или черта характера?-1

Ольга Кондруц, психолог:
Действительно, очень мчится время. Но на счет опозданий – это такая черта может быть вообще в характере человека. Что человек может получить, когда он опаздывает? Обратить на него могут внимание, его могут ждать. Также это является нарушением временных границ. То есть люди, которые опаздывают постоянно, везде и всегда, чаще всего ждут какого-то повышенного внимания к себе.

Наталья Надольская:
У меня есть личная теория про то, что это врожденное качество. Скажу лично за себя, у меня такое чувство, что я не могу никогда никуда опоздать. Я испытываю просто какие-то жуткие муки внутри себя, если понимаю, что по независящим от меня причинам куда-то опаздываю. А есть люди, которым все нипочем. Они опаздывают постоянно, даже если выйдут за три часа до начала встречи или мероприятия. Мне кажется, это врожденное. Этому нельзя научиться или переучиться.

«Кто-то всё успевает, а кто-то вечно опаздывает». Нехватка времени или черта характера?-4

Ольга Кондруц:
Можно во взрослой жизни получить новый навык чего-либо. Если есть, как вы говорите, врожденная привычка всегда опаздывать, это же про границы временные, то этот навык, эту привычку можно просто наработать в жизни взрослой.

«Как все успеть сделать за один день?» Вот что такое тайм-менеджмент и почему он необходим каждому – подробнее здесь.

# Психология # общество # Наталья Надольская # Ольга Кондруц # Фотофакт

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