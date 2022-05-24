«Кто-то всё успевает, а кто-то вечно опаздывает». Нехватка времени или черта характера?

Тайм-менеджмент – эффективная техника управления временем. Напрямую воздействовать на четвертое измерение мира мы не можем, но в наших силах дорожить им себе во благо. О том, как успевать за секундной стрелкой часов и не тратить минуты впустую, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У нас для всех 24 часа в сутках, но почему-то кто-то все успевает, а кто-то вечно опаздывает. Примета ли это времени, что мы ничего не успеваем и время так стремительно мчится?

Ольга Кондруц, психолог:

Действительно, очень мчится время. Но на счет опозданий – это такая черта может быть вообще в характере человека. Что человек может получить, когда он опаздывает? Обратить на него могут внимание, его могут ждать. Также это является нарушением временных границ. То есть люди, которые опаздывают постоянно, везде и всегда, чаще всего ждут какого-то повышенного внимания к себе. Наталья Надольская:

У меня есть личная теория про то, что это врожденное качество. Скажу лично за себя, у меня такое чувство, что я не могу никогда никуда опоздать. Я испытываю просто какие-то жуткие муки внутри себя, если понимаю, что по независящим от меня причинам куда-то опаздываю. А есть люди, которым все нипочем. Они опаздывают постоянно, даже если выйдут за три часа до начала встречи или мероприятия. Мне кажется, это врожденное. Этому нельзя научиться или переучиться.