Российский политолог о Беларуси и России: «Мы умеем делать практически всё, что придумала современная цивилизация»

Новости Беларуси. Экономическая интеграция России и Беларуси закладывает новый непробиваемый фундамент на десяток лет вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспертное сообщество отмечает крах западной стратегии по экономической блокаде Союзного государства.

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, состоявшиеся накануне в Сочи, заставили поволноваться глобальное медиаполе. Пятая с начала года встреча лидеров России и Беларуси подтвердила курс на продуктивное взаимодействие и защиту общих интересов.

4,5 часа президенты обсуждали актуальные вопросы белорусско-российских отношений тет-а-тет. О чем говорили главы государств за закрытыми дверями, не разглашается. Однако стратегические задачи для двух стран публично определены в экономике и сфере безопасности.