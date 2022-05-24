Российский политолог о Беларуси и России: «Мы умеем делать практически всё, что придумала современная цивилизация»
Новости Беларуси. Экономическая интеграция России и Беларуси закладывает новый непробиваемый фундамент на десяток лет вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспертное сообщество отмечает крах западной стратегии по экономической блокаде Союзного государства.
Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, состоявшиеся накануне в Сочи, заставили поволноваться глобальное медиаполе. Пятая с начала года встреча лидеров России и Беларуси подтвердила курс на продуктивное взаимодействие и защиту общих интересов.
4,5 часа президенты обсуждали актуальные вопросы белорусско-российских отношений тет-а-тет. О чем говорили главы государств за закрытыми дверями, не разглашается. Однако стратегические задачи для двух стран публично определены в экономике и сфере безопасности.
Александр Лукашенко и Владимир Путин констатировали положительную динамику товарооборота, подтвердили планы по наращиванию импортозамещения, а также развитие промышленных коопераций. Учитывая концентрацию санкционных усилий Запада, интенсивность партнерства в рамках Союзного государства наверняка стала настоящим сюрпризом для оппонентов, отметил наш Президент.
Лукашенко: «Рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили». Читайте здесь.
Аналитики уверяют, индустриальная кооперация Беларуси и России (при взаимном желании) способна дать двукратное увеличение объемов торговли в течение нескольких лет. По прогнозам, как минимум 20 % российского импорта может заместить белорусская и союзная продукция. Безусловно, пробелы в компетенциях есть, но ресурсов и специалистов, чтобы восполнить их в ближайшие годы, более чем достаточно.
Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):
Из таких существенных стратегических подвижек – это, конечно, развитие совместной инфраструктуры и, в частности, строительство портовых комплексов дополнительных мощностей на Балтике, которые системно решают проблему транзита экспорта. Еще один, конечно, очень существенный положительный тренд – это ускорившаяся работа по импортозамещению. Необходимы два фактора. Первое – емкий внутренний рынок, и второе – хорошая сырьевая база. У нас есть оба эти фактора, есть в достатке. Мы умеем делать практически все, что придумала современная цивилизация.