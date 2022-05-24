Не всегда показатель эффективности. Когда руководитель может быть против, что сотрудники задерживаются на работе
Тайм-менеджмент – эффективная техника управления временем. Напрямую воздействовать на четвертое измерение мира мы не можем, но в наших силах дорожить им себе во благо. О том, как успевать за секундной стрелкой часов и не тратить минуты впустую, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос, Алла, к вам как к руководителю предприятия в прошлом. Скажите, ваши сотрудники задерживались после работы, после того, как рабочее время заканчивалось, чтобы что-то доделать? Раньше это было показателем того, что сотрудник усердный. Он такой молодец. Время уже после шести, а он сидит, еще работает. То есть с течением времени к таким сотрудникам стали относиться с недоверием. Мол, не может распределить свое рабочее время – значит, не справился. Значит, не такой хороший сотрудник, раз опаздывает. Ольга и Алла, как вы относитесь к современному подходу трудоголизма, усердия излишнего?
Алла Лепкович, умеет эффективно распределять время:
Что касается моих специалистов и моей деятельности – международные перевозки грузов – здесь время ненормированно. ЧП, всякие нюансы с таможней, загрузкой – постоянные связи. Поэтому, если возникла ситуация – здесь, как конвейер, как мартеновская печь. Непрерывно идет процесс. Поэтому, конечно, основные сотрудники и задерживались, и дома постоянно на связи – такая работа.
Вообще, сейчас у меня есть подруга. Она главный бухгалтер. Мне очень не нравится, что мы с ней уже редко видимся, потому что все время остается на работе. Я вижу, что, наверное, все же надо планировать свой рабочий день. Это не всегда показатель, наверное, эффективности, раз постоянно остается. Не говорю о том, что она плохо работает. Значит, действительно не хватает, может быть, сотрудника. Как-то надо все же решить этот вопрос. Это ненормально, я считаю, в стандартной ситуации, где стандартная работа, нет беготни постоянной.
Наталья Надольская:
Ольга, у вас центр поддержки предпринимательства. Вообще, как поддерживают сейчас предпринимателей в это сложное время? В чем заключается эта поддержка, в организации рабочего времени в том числе?
Ольга Василевская, директор центра поддержки предпринимательства:
Непосредственно мы работаем в основном с образовательными программами для начинающих предпринимателей. Консультируем начинающих предпринимателей. Честно говоря, у меня такой проблемы нет, потому что мы работаем проектами.
Наталья Надольская:
У вас есть определенный объем задач и его нужно выполнить?
Ольга Василевская:
Есть объем задач. Я иногда даже не знаю, у меня сотрудники на работе – в офисе или нет. Есть задача – ее нужно решить.
Наталья Надольская:
Неважно откуда он ее сделает – из офиса, дома или по дороге на работу?
Ольга Василевская:
Когда, как он будет ее делать – это неважно. У меня помощница – у нее какой-то особый талант тайм-менеджмента. Она делает все вовремя, и я не знаю, когда она это делает.
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