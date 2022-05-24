Не всегда показатель эффективности. Когда руководитель может быть против, что сотрудники задерживаются на работе

Тайм-менеджмент – эффективная техника управления временем. Напрямую воздействовать на четвертое измерение мира мы не можем, но в наших силах дорожить им себе во благо. О том, как успевать за секундной стрелкой часов и не тратить минуты впустую, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос, Алла, к вам как к руководителю предприятия в прошлом. Скажите, ваши сотрудники задерживались после работы, после того, как рабочее время заканчивалось, чтобы что-то доделать? Раньше это было показателем того, что сотрудник усердный. Он такой молодец. Время уже после шести, а он сидит, еще работает. То есть с течением времени к таким сотрудникам стали относиться с недоверием. Мол, не может распределить свое рабочее время – значит, не справился. Значит, не такой хороший сотрудник, раз опаздывает. Ольга и Алла, как вы относитесь к современному подходу трудоголизма, усердия излишнего?

Алла Лепкович, умеет эффективно распределять время:

Что касается моих специалистов и моей деятельности – международные перевозки грузов – здесь время ненормированно. ЧП, всякие нюансы с таможней, загрузкой – постоянные связи. Поэтому, если возникла ситуация – здесь, как конвейер, как мартеновская печь. Непрерывно идет процесс. Поэтому, конечно, основные сотрудники и задерживались, и дома постоянно на связи – такая работа. Вообще, сейчас у меня есть подруга. Она главный бухгалтер. Мне очень не нравится, что мы с ней уже редко видимся, потому что все время остается на работе. Я вижу, что, наверное, все же надо планировать свой рабочий день. Это не всегда показатель, наверное, эффективности, раз постоянно остается. Не говорю о том, что она плохо работает. Значит, действительно не хватает, может быть, сотрудника. Как-то надо все же решить этот вопрос. Это ненормально, я считаю, в стандартной ситуации, где стандартная работа, нет беготни постоянной. Наталья Надольская:

Ольга, у вас центр поддержки предпринимательства. Вообще, как поддерживают сейчас предпринимателей в это сложное время? В чем заключается эта поддержка, в организации рабочего времени в том числе?