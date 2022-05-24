Как избежать большой войны? Мнение Олега Гайдукевича

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ряд телеканалов польских, где в открытую говорят о возможном военном вторжении на территорию Беларуси и разделе нашей страны, смене здесь государственной власти. Они этого не скрывают. Как этого избежать? Два момента. Это быть сильными, укреплять армию и более тесно интегрироваться в военной сфере России и Беларуси. Мы уже это делаем, мы уже перевооружили нашу армию, уже пришло новое вооружение. Мы усилили границу, у нас мобильные группы почти в два раза увеличены на территории Беларуси. То есть мы к этому готовы. Что может остановить большую войну? Понимание того, что если они попробуют, никакой специальной военной операции в отношении Польши и западных центров проводиться не будет. Будет нанесен по ним массированный ответный удар, который уничтожит очень много из них. И мы этого не хотим, но это останавливает большую войну. Они знают, что может быть.