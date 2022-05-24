Политолог: встреча президентов Лукашенко и Путина показала, что готовность к сопротивлению у нас есть

Новости Беларуси. Экономическая интеграция России и Беларуси закладывает новый непробиваемый фундамент на десяток лет вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспертное сообщество отмечает крах западной стратегии по экономической блокаде Союзного государства.
Активно обсуждается экспертами и сфера безопасности. В Сочи Александр Лукашенко выразил обеспокоенность военно-политической обстановкой в регионе. В частности, планами Польши забрать Западную Украину. Звучат претензии прибалтов и на запад Беларуси. Политологи видят в этом экономическое бессилие США и союзников, которые к тому же теряют военный авторитет в Украине.
Василий Колташов, политолог (Россия):
По всей видимости, Вашингтон понял, что он не может поднять свою ставку, сделать кредит дороже, сделать доллар сильным обратно. И американцы решили сыграть ва-банк. То есть попытаться сломать эти процессы политическим или даже военно-политическим путем. Вот, собственно говоря, почему польское государство и государства прибалтийские начали действовать так откровенно, так дерзко. Я думаю, что встреча президента Лукашенко и президента Путина показала, что готовность к сопротивлению у нас есть.
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