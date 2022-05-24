«Потом наступает тишина». Как активно жить после выхода на пенсию?

Тайм-менеджмент – эффективная техника управления временем. Напрямую воздействовать на четвертое измерение мира мы не можем, но в наших силах дорожить им себе во благо. О том, как успевать за секундной стрелкой часов и не тратить минуты впустую, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как увеличить свое ощущение жизни, времени, то есть, что я живу долго, а за счет этого насыщено? Мне кажется, Алла, это касается особенно тех, кто вышел на пенсию. Чтобы растянуть это время, нужно получать больше визуальной картинки и эмоциональных ощущений.

Алла Лепкович, умеет эффективно распределять время:

Рабочий день насыщен до предела. Как раз у меня он очень интересный, насыщенный, потому что все время в действии до последнего дня. Вот последний день, и еще ты весь в теме. А потом наступает тишина. Каждый к этому когда-то придет, рано или поздно. Рабочее время – оно рабочее, но затем обязательно живите интересно и насыщено. Во-первых, смена обстановки помогает действительно высвободиться той тяжелой энергии, которая могла накопиться из-за проблем. Обязательно чем-то увлекайтесь, потому что в тот момент, когда вы сели и понимаете: «Жизнь основная прошла. А что я видел?» Ведь много женщин, которые живут: работа-дом, дом-работа. «Как поживаешь?» Так и сообщают: «Дом-работа, работа-дом». Я, когда села, переосмыслила: не могу обижаться на свою жизнь, наверное, только благодаря своей организации. Это хорошо, что мне многое есть вспомнить. Обязательно ежегодный отдых, конечно. Наталья Надольская:

Но, если вы вспомните, у этих женщин, почему они не ходят на выставки, не проводят время с друзьями, они скажут: «У меня нет времени». Алла Лепкович:

Один ответ. Наталья Надольская:

Чем тут крыть?

Алла Лепкович:

Нечем крыть. Я говорю, что все зависит от нас. Повторяю это на своем примере – только от нас зависит. Организовывать и думать о себе тоже, потому что потом будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Каждый к этому приходит. А когда, в принципе, они [годы – прим. ред.] насыщенные были – значит, надо пережить этот переломный период, и обязательно двигаться дальше. Жизнь на пенсии есть. Я это подтвердила на своем опыте. Планов еще дальше много – и показы у нас, и концерты. А книг? Это, конечно, на что не всегда хватало времени. Сейчас это очень восполняется. Про сон – уже все индивидуально. Наверное, я отношусь к той породе, как Наполеон. Правда, он прожил меньше. Я, по крайней мере, еще здесь. Наталья Надольская:

Сколько вы спите в сутки? Алла Лепкович:

Трудно сказать. Наталья Надольская:

Постарайтесь вспомнить. Алла Лепкович:

Тот минимум, при котором я активна – это три часа.

Наталья Надольская:

Вы спите три часа в сутки? Алла Лепкович:

Бывает больше. Когда-то же я могу и поспать. Наталья Надольская:

При этом хорошо выглядит для человека, который спит три часа в сутки. Алла Лепкович:

Вы не поверите, я сегодня не спала нисколько, потому что у меня сплошные дни рождения идут. Наталья Надольская:

За счет чего вы восстанавливаетесь? Ведь нужно восстанавливать физический ресурс. Алла Лепкович:

Наверное, из-за того, что у меня планы. Мне обязательно нужно выпить кофе с утра. Я знаю, что мне нужно то и то сделать. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как вы при этом себя чувствуете? Алла Лепкович:

Нормально.