Прямой эфир

«Потом наступает тишина». Как активно жить после выхода на пенсию?

24 мая 2022 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тайм-менеджмент – эффективная техника управления временем. Напрямую воздействовать на четвертое измерение мира мы не можем, но в наших силах дорожить им себе во благо. О том, как успевать за секундной стрелкой часов и не тратить минуты впустую, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Как увеличить свое ощущение жизни, времени, то есть, что я живу долго, а за счет этого насыщено? Мне кажется, Алла, это касается особенно тех, кто вышел на пенсию. Чтобы растянуть это время, нужно получать больше визуальной картинки и эмоциональных ощущений.  

«Потом наступает тишина». Как активно жить после выхода на пенсию?-1

Алла Лепкович, умеет эффективно распределять время:  
Рабочий день насыщен до предела. Как раз у меня он очень интересный, насыщенный, потому что все время в действии до последнего дня. Вот последний день, и еще ты весь в теме. А потом наступает тишина. Каждый к этому когда-то придет, рано или поздно. Рабочее время – оно рабочее, но затем обязательно живите интересно и насыщено.  

Во-первых, смена обстановки помогает действительно высвободиться той тяжелой энергии, которая могла накопиться из-за проблем. Обязательно чем-то увлекайтесь, потому что в тот момент, когда вы сели и понимаете: «Жизнь основная прошла. А что я видел?» Ведь много женщин, которые живут: работа-дом, дом-работа. «Как поживаешь?» Так и сообщают: «Дом-работа, работа-дом». Я, когда села, переосмыслила: не могу обижаться на свою жизнь, наверное, только благодаря своей организации. Это хорошо, что мне многое есть вспомнить. Обязательно ежегодный отдых, конечно.  

Наталья Надольская:  
Но, если вы вспомните, у этих женщин, почему они не ходят на выставки, не проводят время с друзьями, они скажут: «У меня нет времени».  

Алла Лепкович:  
Один ответ.  

Наталья Надольская:  
Чем тут крыть?  

«Потом наступает тишина». Как активно жить после выхода на пенсию?-4

Алла Лепкович:  
Нечем крыть. Я говорю, что все зависит от нас. Повторяю это на своем примере – только от нас зависит. Организовывать и думать о себе тоже, потому что потом будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Каждый к этому приходит. А когда, в принципе, они [годы – прим. ред.] насыщенные были – значит, надо пережить этот переломный период, и обязательно двигаться дальше. Жизнь на пенсии есть. Я это подтвердила на своем опыте. Планов еще дальше много – и показы у нас, и концерты. А книг? Это, конечно, на что не всегда хватало времени. Сейчас это очень восполняется. Про сон – уже все индивидуально. Наверное, я отношусь к той породе, как Наполеон. Правда, он прожил меньше. Я, по крайней мере, еще здесь.  

Наталья Надольская:  
Сколько вы спите в сутки?  

Алла Лепкович:  
Трудно сказать.  

Наталья Надольская:  
Постарайтесь вспомнить.  

Алла Лепкович:  
Тот минимум, при котором я активна – это три часа.  

«Потом наступает тишина». Как активно жить после выхода на пенсию?-7

Наталья Надольская:  
Вы спите три часа в сутки?  

Алла Лепкович:  
Бывает больше. Когда-то же я могу и поспать.  

Наталья Надольская:  
При этом хорошо выглядит для человека, который спит три часа в сутки.  

Алла Лепкович:  
Вы не поверите, я сегодня не спала нисколько, потому что у меня сплошные дни рождения идут.  

Наталья Надольская:  
За счет чего вы восстанавливаетесь? Ведь нужно восстанавливать физический ресурс.  

Алла Лепкович:  
Наверное, из-за того, что у меня планы. Мне обязательно нужно выпить кофе с утра. Я знаю, что мне нужно то и то сделать.  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Как вы при этом себя чувствуете?  

Алла Лепкович:  
Нормально.  

«Потом наступает тишина». Как активно жить после выхода на пенсию?-10

Юлия Самусенко:  
То есть вы не чувствуете, что вам не хватает, может быть, сна, энергии?  

Алла Лепкович:  
Если я несколько дней подряд не посплю – да, это будет тяжело.  

Юлия Самусенко:  
То есть и такое бывает?  

Алла Лепкович:  
Да, к сожалению, бывает. Когда один день – ничего. Я это реально говорю. Это индивидуально, не значит, что все так. Конечно, никто из моих знакомых так не выдерживает.  

Наталья Надольская:  
Я вам завидую. Вы правда много успеваете, когда спите три часа.  

Алла Лепкович:  
Куда уходит ночь? Читаю. Я с электронной книгой ложусь спать с таким умилением, что сейчас буду читать много. Это такое удовольствие.  

Не всегда показатель эффективности. Когда руководитель может быть против, что сотрудники задерживаются на работе – подробнее здесь.  

# Пенсионеры # общество # Наталья Надольская # Алла Лепкович # Юлия Самусенко # Наполеон I Бонапарт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как понять, что у ребёнка проблемы с сердцем и при каких симптомах не стоит паниковать?
24 мая 2022 15:25

Как понять, что у ребёнка проблемы с сердцем и при каких симптомах не стоит паниковать?

«Мы не ожидали такого результата». Этот парень из Вилейки стал лауреатом Международного конкурса «Озорные гармоники»
24 мая 2022 15:24

«Мы не ожидали такого результата». Этот парень из Вилейки стал лауреатом Международного конкурса «Озорные гармоники»

Земельные участки будут активнее выделять в Минской области. Но не везде
24 мая 2022 15:23

Земельные участки будут активнее выделять в Минской области. Но не везде