Сарафанное радио всегда работает. Вот как выбрать мастера на час и получить качественную работу

Юлия Самусенко , ведущая ток-шоу: Виктор, может быть, как-то можно узнать заранее о компетенции мастера на час? То есть как вообще понять, что к тебе придет действительно хороший специалист?

Муж на час. Раковина засорилась, дверь скрипит, а под стиральной машинкой появилась огромная лужа. О том, должен ли современный мужчина уметь починить кран, вкрутить лампочку, повесить полку или достаточно просто обеспечить семью финансами и иметь возможности оплатить эти услуги, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виктор Новицкий, мастер на час:

Это кот в мешке. По человеку не узнаете, пока не увидите, как он делает работу. Сейчас много организаций, где сидит человек, который принимает звонки и перенаправляет, передает эти заказы другим мастерам. Они сами даже не могут знать точно своих всех мастеров, потому что мастеров много по сайтам отдельным. То есть тут ты не угадаешь. Только уже когда человек к тебе придет, ты увидишь его работу и уже оставишь для себя пометку.

Юлия Самусенко:

Ну или сарафанное радио. Оно всегда работает.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я только хотела сказать. Всегда надо пользоваться рекомендациями знакомых и подруг.

Виктор Новицкий:

Да.

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