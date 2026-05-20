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Более 40 подписанных документов – завершился визит Владимира Путина в Китай

20 мая 2026 16:41
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20 мая завершился двухдневный визит российского президента Владимира Путина в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром прошли финальные переговоры делегаций России и Китая, которые в целом закончились подписанием более 40 соглашений и договоров между странами.

Важнейший итог в новом раунде переговоров Москвы и Пекина – подписание совместного заявления об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию о многополярном мире, в которой выступили против давления на суверенные государства. Таким образом Россия и Китай зафиксировали общность подходов и взглядов на все происходящее на планете.

Еще одним важным решением стало продление безвиза на 2027 год, а также вопросы поставки российских энергоресурсов в Китай. Москва и Пекин в целом договорились о проекте газопровода. Подробности не раскрываются, однако считается, что в общих чертах стороны уже пришли к соглашению.

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# Китай # Россия # Международная политика

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