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Польский перевозчик спрятал запчасти на 220 тыс. рублей

20 мая 2026 14:47
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Польский перевозчик спрятал запчасти на 220 тыс. рублей-0

Польский перевозчик при ввозе на территорию ЕАЭС не задекларировал запчасти для сельскохозяйственной техники стоимостью свыше 220 000 рублей, сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

Гродненские таможенники обнаружили нарушение в ходе досмотра в ведомственном ПТО «Брузги-ТЛЦ» грузового автомобиля MAN. Груз привезен из Польши.

В документах указывалось, что в транспортном средстве перевозятся запчасти для сельхозтехники. Однако 1,4 тысячи единиц товара не была указана с целью экономии на таможенных платежах порядка 40 тысяч рублей.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП РБ.

Перевозчику предстоит уплатить штраф (30% от стоимости незаконно перемещаемых запчастей), а также всю сумму необходимых таможенных платежей.

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Фото: официальный Telegram-канал ГТК РБ

# Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

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