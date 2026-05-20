Польский перевозчик спрятал запчасти на 220 тыс. рублей

Польский перевозчик при ввозе на территорию ЕАЭС не задекларировал запчасти для сельскохозяйственной техники стоимостью свыше 220 000 рублей, сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

Гродненские таможенники обнаружили нарушение в ходе досмотра в ведомственном ПТО «Брузги-ТЛЦ» грузового автомобиля MAN. Груз привезен из Польши.

В документах указывалось, что в транспортном средстве перевозятся запчасти для сельхозтехники. Однако 1,4 тысячи единиц товара не была указана с целью экономии на таможенных платежах порядка 40 тысяч рублей.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП РБ.

Перевозчику предстоит уплатить штраф (30% от стоимости незаконно перемещаемых запчастей), а также всю сумму необходимых таможенных платежей.

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Фото: официальный Telegram-канал ГТК РБ