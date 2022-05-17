«Правда кофе предлагают или с намёками?» Вот какие клиентки попадаются мужу на час
Муж на час. Раковина засорилась, дверь скрипит, а под стиральной машинкой появилась огромная лужа. О том, должен ли современный мужчина уметь починить кран, вкрутить лампочку, повесить полку или достаточно просто обеспечить семью финансами и иметь возможности оплатить эти услуги, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Виктор, скажите, как часто вам предлагают остаться на ужин, попить чай? В общем, выйти за рамки сугубо деловых отношений? Были такие случаи?
Виктор Новицкий, мастер на час:
Да.
Наталья Надольская:
Мужчина вы видный, представительный.
Виктор Новицкий:
На кофе процентов тридцать женского пола, девушек предлагают остаться. На кофе, на чай.
Наталья Надольская:
А это чисто из вежливости? Правда кофе предлагают или с намеками какими-то?
Виктор Новицкий:
Я женатый человек.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Намеков даже не видите?
Виктор Новицкий:
Я не соглашаюсь.
Юлия Самусенко:
Но намеки были?
Виктор Новицкий:
Намеки, да, были. Был даже звонок один. Звонков несколько было, но выделить один только могу. Я уже домой приехал, это вечернее время было. Проходит звонок, я поднимаю. Говорит: «Добрый вечер, мне нужен мужчина на час». Я уже из разговора понимаю, что не просто мужчина. Говорю: «Муж на час. Если что-то вам нужно повесить, починить, то это ко мне». Она говорит: «Почините меня».
Юлия Самусенко:
Вы такой ответственный мужчина, сразу расставляете рамки.
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