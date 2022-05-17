«Правда кофе предлагают или с намёками?» Вот какие клиентки попадаются мужу на час

Муж на час. Раковина засорилась, дверь скрипит, а под стиральной машинкой появилась огромная лужа. О том, должен ли современный мужчина уметь починить кран, вкрутить лампочку, повесить полку или достаточно просто обеспечить семью финансами и иметь возможности оплатить эти услуги, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Виктор, скажите, как часто вам предлагают остаться на ужин, попить чай? В общем, выйти за рамки сугубо деловых отношений? Были такие случаи?