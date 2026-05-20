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Европейская паника: почему Брюссель так взволновала встреча Путина и Си Цзиньпина?

20 мая 2026 16:46
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Давайте попробуем абстрагироваться от повестки по линии Москва-Пекин и разобраться, а почему завершившиеся переговоры лидеров России и Китая и сам факт визита президента Путина в КНР сразу после поездки туда же главы Белого дома так взбудоражили европейский политический истеблишмент. А все совершенно очевидно. Говоря простым языком, для Брюсселя (а уж слишком часто его в последнее время настигает это чувство) откровенно «запахло жареным». При этом первой (и это тоже показательно) начала паниковать глава европейской дипломатии, хотя по должности «железной леди с эстонскими корнями» вроде как не положено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 подписанных документов – завершился визит Владимира Путина в Китай. Подробности.

Европейская паника: почему Брюссель так взволновала встреча Путина и Си Цзиньпина?-2

«Россия, США и Китай заинтересованы в разобщенной Европе», – заявляет Кая Каллас еще в тот момент, когда в Пекине уже проводили президента Трампа, но еще только готовились встретить президента Путина. А, видимо, отчетливо поняв, что 1+1+1=3, глава евродипломатии формулирует риторический с ее точки зрения вопрос: «Почему эти державы хотят разрушить Евросоюз?» Что ж, похоже, пресловутая европейская «угроза с Востока» приобретает в умах власть имущих в Брюсселе почти вселенские масштабы. 

И вот эту панику европейской верхушки тут же не упускает из вида мировое экспертное сообщество. «Москва, Пекин и Вашингтон могут сформировать новый мировой порядок», – отмечает политобозреватель Лоренцо Пачини и подчеркивает, что Брюсселю здесь, очевидно, достанется не роль лидера, а участь подчиненного. Хотя по ту сторону Атлантики тоже находят поводы для беспокойства. «Китай намерен объединить усилия с Россией для того, чтобы положить конец гегемонии США», – именно так это формулирует американская Bloomberg.

Европейская паника: почему Брюссель так взволновала встреча Путина и Си Цзиньпина?-4

Так или иначе, все вышеперечисленное подчеркивает, что Китай поднимается на мировой геополитический пьедестал. А череда встреч на высшем уровне по линии Пекин-Москва-Вашингтон лишь подтверждает, что именно эти центры будут формировать новый миропорядок. Но что нам – 10-миллионной Беларуси – от этого? И что в этой истории важно понимать в Минске? А то, что Минск сегодня оказывается в чрезвычайно выгодном геополитическом положении. Случайно? Вовсе нет! С Россией мы выстраивали союзные и союзнические отношения несколько десятилетий, достигнув беспрецедентного партнерства именно сейчас. Это во-первых.

Во-вторых, всепогодное партнерство с Китаем – тоже результат кропотливой совместной политики Минска и Пекина – и сегодня у нас полное взаимопонимание. Да и в-третьих, со Штатами мы, похоже, выходим на траекторию конструктивного и трезвого диалога. А теперь попробуйте все это суммировать на фоне новостей из Пекина! И кто там твердил об изоляции Минска еще пару лет назад?! А вот об изоляции Брюсселя сегодня не говорит только ленивый.

И вот здесь важно понимать основную философию внешней политики Минска. Мы никогда не «дружили против кого-то». Более того, той же Европе мы во все времена предлагали конструктивный диалог, в том числе по вопросам безопасности. Нашу неизменную позицию накануне озвучил замминистра иностранных дел Беларуси.

При этом Игорь Секрета в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung призвал прислушаться Германию и весь Евросоюз, просто одержимый идеей тотальной милитаризации, цитата, к голосу разума. Но услышат ли этот голос те, кто принимает решения в ЕС? Пока отставим этот вопрос без ответа.

# Европейский союз # Россия # Китай # Международная политика

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