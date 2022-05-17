По хозяйству всё будет делать муж. А не слишком ли завышенные ожидания у современных женщин?

Муж на час. Раковина засорилась, дверь скрипит, а под стиральной машинкой появилась огромная лужа. О том, должен ли современный мужчина уметь починить кран, вкрутить лампочку, повесить полку или достаточно просто обеспечить семью финансами и иметь возможности оплатить эти услуги, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, просто у девушек завышенные ожидания. Они выходят замуж и думают, что сейчас по хозяйству будет делать все муж. Потом получается сюрприз, что муж либо не хочет, либо не может.

Ольга Кондруц, психолог:

Это происходит чаще всего, когда сталкиваются с реальностью, когда люди друг друга особо не знают и живут в своих фантазиях. Когда фантазии не совпадают и они встречаются в реальности, тогда начинаются эти склоки. Наталья Надольская:

Хорошо, что у нас есть мужчина, который ответит за всех мужчин. Не слишком ли высокие требования у современных девушек к современным мужчинам?

Виктор Новицкий, мастер на час:

Моя точка зрения, что мужчина должен какое-то минимальное дома обязательно что-то уметь. Наталья Надольская:

Что минимальное? Давайте уточним. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Вкрутить лампочку, наверное? Виктор Новицкий:

Да, вкрутить лампочку. Наталья Надольская:

Слушайте, я сама могу вкрутить лампочку. Подставил стул, вкрутил лампочку. Виктор Новицкий:

Поточить ножи. То есть не сам, например, а хотя бы занести куда-то, чтобы их поточили на каком-то производстве.