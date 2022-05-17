По хозяйству всё будет делать муж. А не слишком ли завышенные ожидания у современных женщин?
Муж на час. Раковина засорилась, дверь скрипит, а под стиральной машинкой появилась огромная лужа. О том, должен ли современный мужчина уметь починить кран, вкрутить лампочку, повесить полку или достаточно просто обеспечить семью финансами и иметь возможности оплатить эти услуги, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, просто у девушек завышенные ожидания. Они выходят замуж и думают, что сейчас по хозяйству будет делать все муж. Потом получается сюрприз, что муж либо не хочет, либо не может.
Ольга Кондруц, психолог:
Это происходит чаще всего, когда сталкиваются с реальностью, когда люди друг друга особо не знают и живут в своих фантазиях. Когда фантазии не совпадают и они встречаются в реальности, тогда начинаются эти склоки.
Наталья Надольская:
Хорошо, что у нас есть мужчина, который ответит за всех мужчин. Не слишком ли высокие требования у современных девушек к современным мужчинам?
Виктор Новицкий, мастер на час:
Моя точка зрения, что мужчина должен какое-то минимальное дома обязательно что-то уметь.
Наталья Надольская:
Что минимальное? Давайте уточним.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вкрутить лампочку, наверное?
Виктор Новицкий:
Да, вкрутить лампочку.
Наталья Надольская:
Слушайте, я сама могу вкрутить лампочку. Подставил стул, вкрутил лампочку.
Виктор Новицкий:
Поточить ножи. То есть не сам, например, а хотя бы занести куда-то, чтобы их поточили на каком-то производстве.
Наталья Надольская:
В дом быта, в общем?
Виктор Новицкий:
Да, в дом быта. В большинстве случаев, чтобы устранить что-то, в наше время нужен специальный инструмент. То есть, например, если повесить даже картину, нужен перфоратор, потому что просто отверткой ты в стену в наших квартирах не вкрутишь. Поэтому без инструмента ты это не сможешь сделать. Ты же не будешь покупать весь этот инструмент. Хранить у себя весь инструмент, которым ты будешь пользоваться один раз в год. То есть проще вызвать мастера на час, чтобы устранить эту проблему.
Наталья Надольская:
Из всего, что вы перечислили, я бы, например, не справилась или, мне кажется, девушка не справилась бы с перфоратором. Хотя есть примеры, когда девушки прекрасно могут сами повесить картину.
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