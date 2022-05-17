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«Хочется максимально привести земли в порядок». У Борисовского района новый руководитель

17 мая 2022 15:22
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Новости Беларуси. У Борисовского района новый руководитель. Им стал Николай Карпович, который до этого почти пять лет работал председателем Стародорожского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Хочется максимально привести земли в порядок». У Борисовского района новый руководитель-1

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:
Кадры решают все. Это самое главное, это самое первое. Все-таки только с кадрами, с командой можно достигать максимальных результатов. А если это касается благоустройства, то по опыту руководства прошлым регионом, мы каждый сельский Совет выбирали и делали к «Дожинкам», проводили благоустройство агрогородков. Полностью проводили реконструкцию памятников, площади, чтобы деревня жила дальше, чтобы село развивалось. В этом регионе хочется максимально привести земли в порядок, чтобы получать максимальную отдачу от нашей земли, потому что это наше богатство.

Новому председателю Борисовского райисполкома 42 года. Он выпускник Белорусской государственной политехнической академии. В ближайших планах Николая Карповича знакомство с руководством крупных промышленных предприятий. Их здесь около полусотни.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Николай Карпович # Фотофакт

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