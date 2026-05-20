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В Варшаве проходит общенациональный марш протеста

20 мая 2026 16:46
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В Варшаве в эти минуты проходит масштабный общенациональный марш «Вместе за Польшу и поляков», организованный профсоюзом «Солидарность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в нем в польскую столицу приехали десятки тысяч человек. Первоначально он планировался как протест против разрушительного «Зеленого соглашения» ЕС, и главными действующими лицами марша должны были стать фермеры.

Однако акция вышла далеко за рамки заявленных целей и превратилась в масштабное антиправительственное выступление. В марше принимают участие работники разных отраслей. Это фермеры, транспортники и многие другие. Они требуют не только отмены «Зеленого соглашения», которое уничтожает сельское хозяйство Польши, но и выступают против политики польских властей. Как отмечают собравшиеся, такая политика наносит ущерб финансовому положению семей, промышленности, способствует потере тысяч рабочих мест и ухудшает благосостояние людей. Такой протест – не только демонстрация несогласия, но и политический сигнал для властей.

Польша планирует продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью.

# Акции протеста # Новости Польши

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