«Вытащить кота из-под дивана». С какими нестандартными просьбами приходится сталкиваться мастеру на час?

Муж на час. Раковина засорилась, дверь скрипит, а под стиральной машинкой появилась огромная лужа. О том, должен ли современный мужчина уметь починить кран, вкрутить лампочку, повесить полку или достаточно просто обеспечить семью финансами и иметь возможности оплатить эти услуги, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Бывают ли какие-то, может быть, смешные, нелепые обращения? Вытащить кота из-под дивана или что-нибудь такое необычное?