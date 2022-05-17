«Вытащить кота из-под дивана». С какими нестандартными просьбами приходится сталкиваться мастеру на час?

Муж на час. Раковина засорилась, дверь скрипит, а под стиральной машинкой появилась огромная лужа. О том, должен ли современный мужчина уметь починить кран, вкрутить лампочку, повесить полку или достаточно просто обеспечить семью финансами и иметь возможности оплатить эти услуги, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Бывают ли какие-то, может быть, смешные, нелепые обращения? Вытащить кота из-под дивана или что-нибудь такое необычное?
Виктор Новицкий, мастер на час:
Были такие случаи, что приезжаешь буквально на пять минут и уезжаешь. Такого, что вытащить кота – нет. Была ситуация: приехал к девушке. Она позвонила, говорит: «У меня сломался шкаф, не открывается дверь». Я приехал. Она открывается только на 20 сантиметров. Оказывается, на полочке лежали обои и они скатились. Обои не давали открывать дальше дверь. Просто нужно было откинуть эту трубку обоев, и дверь в шкаф заработала.
Юлия Самусенко:
Взгляд выше и проблема была бы решена.
«Правда кофе предлагают или с намеками?» Вот какие клиентки попадаются мужу на час – подробнее здесь.