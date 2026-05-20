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Власти Великобритании заставляют магазины заморозить цены на основные продукты питания

20 мая 2026 16:50
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Власти Великобритании нашли способ, как бороться с продовольственной инфляцией. Минфин страны намерен заставить супермаркеты добровольно ограничить цены на продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца и молоко. Взамен им пообещали смягчить несколько требований по упаковке и по ассортименту нездоровой пищи на прилавках магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители торговых сетей на это предложение отреагировали, мягко говоря, негативно. Они назвали инициативу властей «абсолютно нелепой». Тем более что Великобритания уже переживала подобный опыт в 70-х годах прошлого столетия. Тогда из-за высокой инфляции и нефтяного кризиса правительство ввело меры контроля цен на ряд продуктов, но в итоге они были признаны неудачными и их быстро свернули. В свою очередь руководство ряда крупных торговых сетей заявило, что лучшим рецептом против повышения стоимости продуктов является снижение налогов и производственных затрат. Так как многие магазины и так работают себе в убыток, пытаясь сделать еду доступной для всех британцев.

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# Новости Великобритании

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