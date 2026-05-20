«АгроСтарт» – в Витебске обсудили перспективы развития сельских территорий

В Витебской области сегодня зарегистрировано порядка 430 крестьянско-фермерских хозяйств. Но потенциал региона гораздо выше. О том, как привлечь больше людей для работы в сельской местности, говорили 20 мая на областной форуме «АгроСтарт. Территория возможностей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты обсудили меры по содействию занятости на селе, в том числе молодых специалистов, точки роста для развития фермерства и агроэкотуризма, рассказали о финансовой поддержке бизнес-идей в АПК. Отдельный блок посвятили успешным практикам, когда фермерство становится прибыльным бизнесом. Яркий пример – семья Алиевых из Полоцкого района: их хозяйство за 15 лет выросло из личного подворья в крупное фермерское предприятие. Семинар по заготовке травянистых кормов прошел в Шкловском районе.

Анар Алиев, фермер:

Сегодня мы занимаемся крупным разведением мясомолочного направления и растениеводством. Потому что они очень тесно связаны друг в другом. Своих соответственно привлекаем тем, что предоставляем жилье, все условия, чтобы они себя чувствовали удобно, комфортно. Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси:

Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Указ № 146, постановление Совета министров № 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.