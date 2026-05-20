«АгроСтарт» – в Витебске обсудили перспективы развития сельских территорий
В Витебской области сегодня зарегистрировано порядка 430 крестьянско-фермерских хозяйств. Но потенциал региона гораздо выше. О том, как привлечь больше людей для работы в сельской местности, говорили 20 мая на областной форуме «АгроСтарт. Территория возможностей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты обсудили меры по содействию занятости на селе, в том числе молодых специалистов, точки роста для развития фермерства и агроэкотуризма, рассказали о финансовой поддержке бизнес-идей в АПК. Отдельный блок посвятили успешным практикам, когда фермерство становится прибыльным бизнесом.
Яркий пример – семья Алиевых из Полоцкого района: их хозяйство за 15 лет выросло из личного подворья в крупное фермерское предприятие.
Семинар по заготовке травянистых кормов прошел в Шкловском районе.
Анар Алиев, фермер:
Сегодня мы занимаемся крупным разведением мясомолочного направления и растениеводством. Потому что они очень тесно связаны друг в другом. Своих соответственно привлекаем тем, что предоставляем жилье, все условия, чтобы они себя чувствовали удобно, комфортно.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси:
Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Указ № 146, постановление Совета министров № 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
Еще одна точка роста для села – агроэкоусадьбы. На Витебщине их уже почти 190. В 2025 году они приняли более 42 тысяч туристов. Гостей привлекают не только проживанием. Усадьбы предлагают разнообразные культурные программы, национальную кухню, мастер-классы, квесты и экологические туры по заповедным местам.
Елена Борздыко, первый заместитель председателя Комитета экономики Витебского облисполкома:
Средняя продолжительность пребывания в агроусадьбах по нашей области составила 4 дня. А наша задача – развить это направление так, чтобы туристы задерживались и на большее число дней, и вовлекались не только в этот аутентичный отдых на природе, но и посещали какие-то достопримечательности, исторические места, объекты. Можно сказать, что агроусадьбы вышли на новый качественный уровень, качество оказания услуг.
К слову, в рамках форума работала выставка «Витебщина туристическая». Фермеры со всех уголков области привезли угощения собственного производства. Здесь можно было попробовать и купить настоящие деревенские продукты: хлеб и мед, масло и сыры, козье молоко и творог, овощи и ягоды.