От ФАПов до крупных медцентров – в Беларуси вырабатывают оптимальную систему здравоохранения

В Беларуси выстраивают оптимальную систему здравоохранения: сильную и экономически оправданную. От сельских ФАПов до крупных медицинских центров. Медицина не должна замыкаться в столице – здравоохранение строится там, где живет человек. Но при этом не стоит забывать об экономической целесообразности. На это ориентирует Александр Лукашенко. Задача – не просто открывать клиники, а грамотно формировать профиль каждой районной больницы, анализировать реальные потоки пациентов и обеспечивать доступность там, где она нужнее всего. В стране уже масштабно обновили амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дооснастили участковые больницы. Но главное сейчас – не останавливаться и гибко оптимизировать систему здравоохранения. Здравый подход – материал Кристины Протосовицкой.

ФАП на селе – это больше, чем просто медицина. Это социальный маяк. Особенно для небольших деревень, где население убывает или становится старше. Здесь и первая помощь, и аптечный киоск. И просто место, где готовы выслушать. В сохранении жизни деревни у фельдшеров – особая роль. И Президент всегда это подчеркивает. Требует подходить к оптимизации с предельной аккуратностью. От оздоровительных программ до промышленных туров – в Минске обсудили главные тренды туризма.

Агрогородок Именин. Первая ассоциация – жилой дом, но в его стенах после капитального ремонта находится амбулатория врача общей практики. Обслуживает 2 719 человек. Две трети – трудоспособного возраста. Здесь принимают пациентов две команды врачей общей практики и зубной фельдшер. Есть и свой физиотерапевтический кабинет. Медицина – по соседству. Светлана Криволевич, заведующая Именинской амбулатории врача общей практики:

Амбулатория стала более оснащенной. В 2023-м у нас выполнен капитальный ремонт здания и закуплено новое оборудование. Все стало более доступно. Есть автомобиль, мы можем выезжать на дом к пациентам, которые не имеют возможности приезжать к нам. Все амбулатории подключены к единой информационной системе. Электронный документооборот, никакой бумажной волокиты. Быстро, удобно, без лишних поездок. Единая цифровая экосистема – это то, к чему идет отечественная система здравоохранения.

Оксана Сивенкова, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Кобринкской ЦРБ:

Врач в амбулатории, на ФАПе, помощник врача видят все анализы, все исследования, которые выполняются к пациента как в амбулатории, так и в городской поликлинике. Это ускоряет работу врача для постановки правильного диагноза. Качество лечения не должно зависеть от прописки. Президент Беларуси не раз подчеркивал: медицина в регионах и в столице обязана быть одинаково высокого уровня. Государство сделало для этого все – от повышения зарплаты врачам до закупки передвижных амбулаторий. Ставка сделана на мобильность и скорость. В таких комплексах можно не только измерить давление, но и сделать кардиограмму, сдать анализы и сразу получить направление к узкому специалисту. Однако техника – это лишь половина дела. На Всебелорусском народном собрании Президент потребовал в корне изменить подходы к сельскому здравоохранению. Ситуация, когда сельчане неделями ждут банального диагностического исследования, недопустима.