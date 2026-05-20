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От ФАПов до крупных медцентров – в Беларуси вырабатывают оптимальную систему здравоохранения

20 мая 2026 16:56
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В Беларуси выстраивают оптимальную систему здравоохранения: сильную и экономически оправданную. От сельских ФАПов до крупных медицинских центров. 

Медицина не должна замыкаться в столице – здравоохранение строится там, где живет человек. Но при этом не стоит забывать об экономической целесообразности. На это ориентирует Александр Лукашенко. Задача – не просто открывать клиники, а грамотно формировать профиль каждой районной больницы, анализировать реальные потоки пациентов и обеспечивать доступность там, где она нужнее всего. 

В стране уже масштабно обновили амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дооснастили участковые больницы. Но главное сейчас – не останавливаться и гибко оптимизировать систему здравоохранения.

Здравый подход – материал Кристины Протосовицкой.

От ФАПов до крупных медцентров – в Беларуси вырабатывают оптимальную систему здравоохранения-2

ФАП на селе – это больше, чем просто медицина. Это социальный маяк. Особенно для небольших деревень, где население убывает или становится старше. Здесь и первая помощь, и аптечный киоск. И просто место, где готовы выслушать. В сохранении жизни деревни у фельдшеров – особая роль. И Президент всегда это подчеркивает. Требует подходить к оптимизации с предельной аккуратностью.

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От ФАПов до крупных медцентров – в Беларуси вырабатывают оптимальную систему здравоохранения-4

Агрогородок Именин. Первая ассоциация – жилой дом, но в его стенах после капитального ремонта находится амбулатория врача общей практики. Обслуживает 2 719 человек. Две трети – трудоспособного возраста. Здесь принимают пациентов две команды врачей общей практики и зубной фельдшер. Есть и свой физиотерапевтический кабинет. Медицина – по соседству.

Светлана Криволевич, заведующая Именинской амбулатории врача общей практики:
Амбулатория стала более оснащенной. В 2023-м у нас выполнен капитальный ремонт здания и закуплено новое оборудование. Все стало более доступно. Есть автомобиль, мы можем выезжать на дом к пациентам, которые не имеют возможности приезжать к нам.

Все амбулатории подключены к единой информационной системе. Электронный документооборот, никакой бумажной волокиты. Быстро, удобно, без лишних поездок. Единая цифровая экосистема – это то, к чему идет отечественная система здравоохранения.

От ФАПов до крупных медцентров – в Беларуси вырабатывают оптимальную систему здравоохранения-6

Оксана Сивенкова, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Кобринкской ЦРБ:
Врач в амбулатории, на ФАПе, помощник врача видят все анализы, все исследования, которые выполняются к пациента как в амбулатории, так и в городской поликлинике. Это ускоряет работу врача для постановки правильного диагноза.

Качество лечения не должно зависеть от прописки. Президент Беларуси не раз подчеркивал: медицина в регионах и в столице обязана быть одинаково высокого уровня. Государство сделало для этого все – от повышения зарплаты врачам до закупки передвижных амбулаторий. Ставка сделана на мобильность и скорость. В таких комплексах можно не только измерить давление, но и сделать кардиограмму, сдать анализы и сразу получить направление к узкому специалисту. Однако техника – это лишь половина дела.

На Всебелорусском народном собрании Президент потребовал в корне изменить подходы к сельскому здравоохранению. Ситуация, когда сельчане неделями ждут банального диагностического исследования, недопустима.

От ФАПов до крупных медцентров – в Беларуси вырабатывают оптимальную систему здравоохранения-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вкладываем огромные ресурсы в развитие здравоохранения, постоянно открываем новые объекты, не жалеем денег на ремонт медицинских учреждений, закупку современного медоборудования. В межрайонных центрах проводим операции, которые ранее выполнялись только в РНПЦ – это я помню, это все было на моих глазах – или в областных больницах. В глубинку приезжают современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Причем многие из них отечественного производства. Умеем и можем все, но не всегда все делаем.

Условия для работы созданы. Зарплату врачам подняли, как они требовали, но попасть к нужному специалисту часто проблема. Особенно в малых районах и на селе. В этих тиктоках тоже читаю. Хлеб у сельчан требуем, у крестьян, а они неделями ждут то консультации специалиста, то диагностических исследований.

Подробности в видео.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси # Александр Лукашенко

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