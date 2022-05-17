«Одни из самых худших дорог в Минской области». Турчин о проблемах Борисова

Новости Беларуси. У Борисовского района новый руководитель. Им стал Николай Карпович, который до этого почти пять лет работал председателем Стародорожского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одна из приоритетных задач – благоустройство и наведение порядка в самом городе. Это отметил губернатор Минской области Александр Турчин во время назначения нового главы района.

Так, до конца 2022 года необходимо завершить реконструкцию улицы Гагарина. Кроме того, среди приоритетных задач – вывести районное сельское хозяйство на более высокий уровень. В этом поможет и опыт работы Николая Карповича в области мелиорации. Также новому председателю нужно будет уделить особое внимание и развитию социальной сферы. Ее усилит и современный многофункциональный детский корпус центральной районной больницы. Его откроют уже этим летом.