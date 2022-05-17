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«Одни из самых худших дорог в Минской области». Турчин о проблемах Борисова

17 мая 2022 15:19
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Новости Беларуси. У Борисовского района новый руководитель. Им стал Николай Карпович, который до этого почти пять лет работал председателем Стародорожского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одна из приоритетных задач – благоустройство и наведение порядка в самом городе. Это отметил губернатор Минской области Александр Турчин во время назначения нового главы района.

Так, до конца 2022 года необходимо завершить реконструкцию улицы Гагарина. Кроме того, среди приоритетных задач – вывести районное сельское хозяйство на более высокий уровень. В этом поможет и опыт работы Николая Карповича в области мелиорации. Также новому председателю нужно будет уделить особое внимание и развитию социальной сферы. Ее усилит и современный многофункциональный детский корпус центральной районной больницы. Его откроют уже этим летом.

«Одни из самых худших дорог в Минской области». Турчин о проблемах Борисова-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Я уверен, к 3 июля, как договаривались, вводим объект, корпус новой детской больницы. На этом все не останавливается, мы двигаемся дальше. За ряд лет привести систему здравоохранения Борисовского района в то состояние, которое должно отвечать современным требованиям. Плюс к этому – дороги. Дорогами в Борисове мы тоже второй год занимаемся. К сожалению, наверное, одни из самых худших дорог в Минской области. Но мы планомерно и в прошлом году, и в этом двигаемся в этом направлении. Сельское хозяйство уже развивается в нужном направлении. Я думаю, что за год-два Борисовский район выйдет на те показатели, на которых он должен находиться.

«Хочется максимально привести земли в порядок». У Борисовского района новый руководитель – подробнее здесь.

# Государственная политика # общество # Александр Турчин # Николай Карпович # Фотофакт

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