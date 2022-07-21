Чем живут белорусы и какие проблемы их волнуют? Помощник Президента посетил завод в Новолукомле

21 июля помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич пообщался с коллективом Завода керамзитового гравия в Новолукомле. В ходе беседы говорили о промышленных и аграрных достижениях. Беларусь входит в тройку лидеров по экспорту молочной продукции. Поднимались вопросы и местного уровня. В частности, сотрудники завода попросили помощи в благоустройстве площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. Анатолий Линевич пообещал помочь в решении вопроса.

Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:

Иногда в силу своей занятости не все получают ту необходимую информацию, которая идет из любых источников у нас. Но сегодня в деталях все рассмотрено, поэтому, я думаю, все довольны тем поданным материалам, который сегодня был обозначен. Предприятие живет в ногу со временем, современное, новые технологии достаточно высокие. Берет гордость за то, что серди стран СНГ это самое высокотехнологичное предприятие по изготовлению шлакобетона.