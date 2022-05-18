Самый молодой командующий фронтом. В честь какого военачальника названа одна из улиц в Минске?

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь празднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями. Имена и судьбы в специальном проекте СТВ «Чтобы помнили».

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Черняховского расположена в Первомайском районе Минска. Ее протяженность – около 400 метров. Начинается перекрестком с улицей Волгоградской, далее идет параллельно Севастопольскому переулку и улице Заслонова, пересекается с Чайковского и заканчивается пересечением с Севастопольской улицей. Названа в честь советского военачальника, дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского.

Иван Черняховский родился в июне 1907 года в украинском селе Оксанина в семье железнодорожника. Окончил пять классов начальной школы, работал пастухом, затем путевым рабочим, подручным слесаря на железнодорожной станции. Весной 1922 года был избран секретарем комсомольской ячейки. В Красной армии оказался с сентября 1924-го. После академии механизации и моторизации стал командиром танкового батальона. В марте 1941-го возглавил 28-ю танковую дивизию Прибалтийского особого военного округа.

В первые месяцы войны Черняховскому было присвоено звание полковника. В мае 1942-го в свои 35 лет он уже был генерал-майором. За операцию по освобождению Воронежа Черняховский был представлен к ордену Красного Знамени. Именно его армия сыграла решающую роль в стремительном освобождении Курска, нанеся неожиданный для противника глубокий фланговый удар. Выдающихся успехов генерал-лейтенант Черняховский добился и во время Черниговско-Припятской фронтовой операции на первом этапе битвы за Днепр. 17 октября 1943-го за высокие организаторские способности и проявленный личный героизм Черняховскому было присвоено звание Героя Советского Союза. С 12 апреля 1944 года он командовал войсками 3-го Белорусского фронта и был самым молодым военачальником. Под его командованием фронт успешно участвовал в Белорусской, Вильнюсской, Каунасской и других операциях. За освобождение Беларуси и Литвы 29 июля 1944-го он стал дважды Героем Советского Союза.

Из воспоминаний маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского:

Знакомясь с войсками 60-й армии, переданной нам из Воронежского фронта, я внимательно приглядывался к генералу И.Д. Черняховскому. Это был замечательный командующий. Молодой, культурный, жизнерадостный. Изумительный человек! Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается в глаза. Если к командарму подходят докладывать не с дрожью в голосе, а с улыбкой, то понимаешь, что он достиг многого. Командиры всех рангов остро чувствуют отношение старшего начальника, и, наверное, мечта каждого из нас – поставить себя так, чтобы люди с радостью выполняли все твои распоряжения. Вот этого Черняховский достиг.

Из воспоминаний маршала Советского Союза А.М. Василевского:

Хорошее знание войск, многообразной и сложной боевой техники, умелое использование опыта других, глубокие теоретические знания позволяли Черняховскому отлично управлять войсками, входившими в состав его фронта, решать сложнейшие задачи, которые ставило перед ним верховное главнокомандование. В бою Черняховский находился на наиболее ответственных участках, внимательно следя за действиями своих войск и противником. Он чутко прислушивался к мнению подчиненных. Смело использовал все новое и полезное в обучении войск и организации боя, был строг и требователен, но никогда не позволял себе унижать достоинство человека.