«Чтобы картинка звенела». СТВ – главный информационный партнёр фестиваля культур в Гродно

Новости Беларуси. Калейдоскоп открытий ждет гостей Республиканского фестиваля национальных культур, который традиционно проходит в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году он стартует 3 июня и продлится три дня. Участие в масштабном форуме примут около 800 человек 30 национальностей.

«Столичное телевидение» выступает главным информационным партнером мероприятия. Самые яркие моменты праздника можно будет увидеть в эфире телеканала «РТР Беларусь».

Ирина Передня, заместитель директора дирекции спецпроектов СТВ:

Мы приедем задолго до начала фестиваля, чтобы успеть подснять все самое интересное.Телеверсия концерта будет в нашем эфире 5 июня в 21:05 на «РТР Беларусь». В общем, постараемся сделать эфир интересным, чтобы картинка звенела. Чтобы те, кто не смог приехать на фестиваль, могли в полной мере прочувствовать атмосферу праздника.