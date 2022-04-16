Пустили под откос 468 эшелонов. Рассказываем про Василия Коржа, чьим именем названы улицы в белорусской столице

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, СТВ:

Улица Коржа расположена в Московском районе Минска. Ее протяженность – около 600 метров. Начинается от перекрестка с улицей Розы Люксембург, идет параллельно Домашевскому переулку, пересекается с улицей Карла Либкнехта и заканчивается перекрестком с улицей Волоха. Названа в честь участника Великой Отечественной войны, командира партизанского отряда, Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа.

Василий Корж родился 13 января 1899 года в деревне Хоростово Солигорского района Минской области. Учился в сельской школе, помогал родителям по хозяйству. Свой первый боевой опыт он приобрел в партизанской борьбе в Западной Беларуси в отряде Кирилла Орловского. В 1920-е годы принимал активное участие в становлении советской власти в Беларуси, затем организовывал сельскохозяйственные коммуны в Слуцком и Старобинском районах. С 1931-го работал в органах НКВД БССР. Когда началась война в Испании, Василий Корж добровольно поехал туда и воевал в составе интернациональной бригады. В 1937-м за успешное выполнение боевых заданий он был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

Великая Отечественная застала Василия Коржа в Пинске, где он работал в обкоме партии. По его инициативе в первый же день войны был создан один из первых партизанских отрядов, куда вошли коммунисты и комсомольцы города. Всего около 60 человек. Возглавил отряд сам Корж, в целях конспирации он взял себе псевдоним Комаров. Из вооружения у них были только винтовки, 5-10 пачек патронов на человека, гранаты и пара пистолетов. Несколько дней отряд охранял вокзал, типографию, ТЭЦ, вел разведку на дорогах, собирал важную информацию. 26 июня 1941-го бойцы отряда обнаружили и задержали вблизи Пинска фашистских разведчиков-парашютистов. 28 июня бойцов подняли по тревоге. Это они первыми дали бой противнику под Запольем и положили начало широкому партизанскому движению на Пинщине. Народные мстители отряда Комарова громили немецкие гарнизоны, уничтожали средства связи, рассказывали населению правду о положении на фронтах.

Из воспоминаний Эдуарда Нордмана, одного из партизан отряда Василия Коржа:

1941 год был самым трудным для партизан. В Белоруссии в июле-августе было создано более 200 отрядов, к ноябрю их осталось немного. Опыта не было. Многие партизаны погибли в боях. Отряд Комарова продолжал сражаться. Тактика партизан в первые месяцы войны состояла в том, чтобы внезапно нападать на одиночные автомашины, мотоциклистов, небольшие гарнизоны. Уничтожали линии связи, разрушали мосты. Василий Захарович действовал внезапно, дерзко, стремительно. Он был непревзойденным мастером скоротечного партизанского боя. Ближний бой – он трудный самый. Уже в первые месяцы войны оккупанты почувствовали, что покоя им не будет. Василий Захарович личным примером обучал нас, молодых, неопытных ребят, премудростям партизанской жизни

Партизаны Коржа провели в тылу врага целых 1 119 дней. Они уничтожили более 26 тысяч фашистов, разгромили 60 немецких гарнизонов, 5 железнодорожных станций, пустили под откос 468 эшелонов с живой силой и военной техникой, разрушили 519 км телефонных линий врага. Из 60 человек отряд Комарова до конца 1942 года перерос в соединение, в котором насчитывалось более 2 000 бойцов, а к концу 1944-го их уже было около 15 тысяч. Мудрый подход, опыт и практические действия Василия Захаровича стали реальной «полевой академией» для целой плеяды партизанских руководителей. В 1943-м Коржу было присвоено звание генерал-майора, а 15 августа 1944 года он стал Героем Советского Союза.