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Пустили под откос 468 эшелонов. Рассказываем про Василия Коржа, чьим именем названы улицы в белорусской столице

16 апреля 2022 17:00
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Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Пустили под откос 468 эшелонов. Рассказываем про Василия Коржа, чьим именем названы улицы в белорусской столице-1

Сергей Шуманский, СТВ:
Улица Коржа расположена в Московском районе Минска. Ее протяженность – около 600 метров. Начинается от перекрестка с улицей Розы Люксембург, идет параллельно Домашевскому переулку, пересекается с улицей Карла Либкнехта и заканчивается перекрестком с улицей Волоха. Названа в честь участника Великой Отечественной войны, командира партизанского отряда, Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа.

Пустили под откос 468 эшелонов. Рассказываем про Василия Коржа, чьим именем названы улицы в белорусской столице-4

Василий Корж родился 13 января 1899 года в деревне Хоростово Солигорского района Минской области. Учился в сельской школе, помогал родителям по хозяйству. Свой первый боевой опыт он приобрел в партизанской борьбе в Западной Беларуси в отряде Кирилла Орловского. В 1920-е годы принимал активное участие в становлении советской власти в Беларуси, затем организовывал сельскохозяйственные коммуны в Слуцком и Старобинском районах. С 1931-го работал в органах НКВД БССР. Когда началась война в Испании, Василий Корж добровольно поехал туда и воевал в составе интернациональной бригады. В 1937-м за успешное выполнение боевых заданий он был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

Пустили под откос 468 эшелонов. Рассказываем про Василия Коржа, чьим именем названы улицы в белорусской столице-7

Великая Отечественная застала Василия Коржа в Пинске, где он работал в обкоме партии. По его инициативе в первый же день войны был создан один из первых партизанских отрядов, куда вошли коммунисты и комсомольцы города. Всего около 60 человек. Возглавил отряд сам Корж, в целях конспирации он взял себе псевдоним Комаров. Из вооружения у них были только винтовки, 5-10 пачек патронов на человека, гранаты и пара пистолетов. Несколько дней отряд охранял вокзал, типографию, ТЭЦ, вел разведку на дорогах, собирал важную информацию. 26 июня 1941-го бойцы отряда обнаружили и задержали вблизи Пинска фашистских разведчиков-парашютистов. 28 июня бойцов подняли по тревоге. Это они первыми дали бой противнику под Запольем и положили начало широкому партизанскому движению на Пинщине. Народные мстители отряда Комарова громили немецкие гарнизоны, уничтожали средства связи, рассказывали населению правду о положении на фронтах.

Пустили под откос 468 эшелонов. Рассказываем про Василия Коржа, чьим именем названы улицы в белорусской столице-10

Из воспоминаний Эдуарда Нордмана, одного из партизан отряда Василия Коржа:
1941 год был самым трудным для партизан. В Белоруссии в июле-августе было создано более 200 отрядов, к ноябрю их осталось немного. Опыта не было. Многие партизаны погибли в боях. Отряд Комарова продолжал сражаться. Тактика партизан в первые месяцы войны состояла в том, чтобы внезапно нападать на одиночные автомашины, мотоциклистов, небольшие гарнизоны. Уничтожали линии связи, разрушали мосты. Василий Захарович действовал внезапно, дерзко, стремительно. Он был непревзойденным мастером скоротечного партизанского боя. Ближний бой – он трудный самый. Уже в первые месяцы войны оккупанты почувствовали, что покоя им не будет. Василий Захарович личным примером обучал нас, молодых, неопытных ребят, премудростям партизанской жизни

Пустили под откос 468 эшелонов. Рассказываем про Василия Коржа, чьим именем названы улицы в белорусской столице-13

Партизаны Коржа провели в тылу врага целых 1 119 дней. Они уничтожили более 26 тысяч фашистов, разгромили 60 немецких гарнизонов, 5 железнодорожных станций, пустили под откос 468 эшелонов с живой силой и военной техникой, разрушили 519 км телефонных линий врага. Из 60 человек отряд Комарова до конца 1942 года перерос в соединение, в котором насчитывалось более 2 000 бойцов, а к концу 1944-го их уже было около 15 тысяч. Мудрый подход, опыт и практические действия Василия Захаровича стали реальной «полевой академией» для целой плеяды партизанских руководителей. В 1943-м Коржу было присвоено звание генерал-майора, а 15 августа 1944 года он стал Героем Советского Союза.

Пустили под откос 468 эшелонов. Рассказываем про Василия Коржа, чьим именем названы улицы в белорусской столице-16

Сергей Шуманский:
После войны Василий Корж учился в Академии Генштаба Вооруженных Сил СССР. Затем был заместителем министра лесного хозяйства Беларуси. В 1953-м Василий Захарович вернулся в родные места и более 10 лет руководил колхозом «Партизанский край». Умер Василий Корж в 1967 году. Его именем названы улицы в Минске, Пинске, Солигорске, Давид-Городке, Лунинце и Слониме. А в деревне Хоростово, на родине героя, благодарные односельчане установили памятник своему земляку. Чтобы помнили.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Шуманский # Василий Корж # Кирилл Орловский # Фотофакт

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