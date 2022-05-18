Игорь Петришенко: порядка 30 наших диаспор активное участие принимают в фестивале культур

Новости Беларуси. Калейдоскоп открытий ждет гостей Республиканского фестиваля национальных культур, который традиционно проходит в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году он стартует 3 июня и продлится три дня. Участие в масштабном форуме примут около 800 человек 30 национальностей.

Впервые своими традициями, обрядами и кухней поделится диаспора из Монголии. Гостей ждут красочное шествие, концерты и мастер-классы. Чтобы фестиваль получился ярким и запоминающимся, организаторы продолжают работать над новыми идеями. 18 мая в Гродно еще раз обсудили детали подготовки к празднику. Участие принял вице-премьер Игорь Петришенко. Он отметил, что всего на территории Беларуси проживает 156 национальностей.