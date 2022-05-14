«Бросился к амбразуре дзота и закрыл её своим телом». О героическом поступке Петра Куприянова
Новости Беларуси. Не дать героическое прошлое в обиду современности. В нашей стране сделано многое, чтобы потомки знали тех, кто защищал Беларусь в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки улиц и проспектов названы в честь офицеров, генералов и тех, кто без громких званий совершал подвиги, память о которых передают из поколения в поколение.
Сергей Шуманский и его навигатор по улицам героических имен. «Чтобы помнили».
Сергей Шуманский, корреспондент:
Улица Куприянова расположена на юго-западе города, в Московском районе Минска. Ее протяженность – около километра. Начинается от перекрестка с улицей Карла Либкнехта, пересекается с улицей Волоха и заканчивается перекрестком с 3-м Загородным переулком. Названа в честь советского разведчика, Героя Советского Союза Петра Ивановича Куприянова.
Петр Куприянов родился в 1926 году в Жодино в семье крестьянина. Окончил 6 классов сельской школы. Работал в колхозе. С мая 1943-го по июль 1944 года Куприянов был связным, а затем пулеметчиком партизанской бригады «Разгром». В бригаде был хорошим разведчиком, занимался подрывным делом, участвовал в разгроме немецких гарнизонов. В первой же схватке с фашистами он добыл себе оружие. Проникал в фашистские гарнизоны, собирая важные разведданные. Без Куприянова не обходилась ни одна крупная операция по разгрому карательных отрядов эсэсовцев. Юный партизан принимал активное участие в рельсовой войне, пускал под откос вражеские эшелоны.
В июле 44-го, когда Красная армия изгнала фашистов из Беларуси, Куприянов ушел добровольцем на фронт. Был разведчиком на 1-м Прибалтийском фронте. Батальон, в котором служил ефрейтор Куприянов, участвовал в боях по ликвидации окруженной фашистской группировки в Прибалтике. 2 ноября 1944 года на одном из участков вблизи поселка Никратце Кулдигского района Латвии наступавшие подразделения натолкнулись на сильное сопротивление гитлеровцев. Опытный партизанский разведчик Куприянов вместе с группой других воинов получил приказ уничтожить огневые точки противника.
На виду у всех бойцов батальона Куприянов с товарищами по-пластунски начали пробираться к высоте. Они сумели подавить два фашистских пулемета, однако батальон по-прежнему не мог наступать – пулемет из дзота, расположенного на вершине высоты, снова открыл огонь. Уничтожить огневую точку никак не получалось. Амбразура дзота была узкая, и взрывы гранат не причиняли вреда фашистскому пулеметчику. Тогда Петр Куприянов поднялся, добежал до дзота и упал грудью на амбразуру. Бойцы, видевшие подвиг своего товарища, бросились вперед и овладели высотой, а батальон продолжил выполнять боевую задачу.
В последние минуты жизни рядом с Петром Куприяновым были его боевые товарищи. Они бережно вынесли тело ефрейтора с высоты и похоронили его неподалеку у дороги. Позже Куприянов был перезахоронен на братском кладбище советских воинов в латвийском совхозе «Никраце».
Сергей Шуманский:
24 марта 1945 года за отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, ефрейтору Куприянову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа школа в Жодино, а также улицы в Минске, Слуцке, Смолевичах, Жодино и Вилейке. В Слуцке герою установлен бюст, а в Жодино есть памятник матери Куприянова и пяти ее сыновьям, погибшим в годы войны. Чтобы помнили…
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