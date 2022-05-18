Здесь дети могут проявить лидерские качества. Как пионеры Беларуси отметят 100-летие организации

Новости Беларуси. Пионеры Беларуси готовятся к вековому юбилею организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 100 лет со дня основания исполняется 19 мая. Отметят знаковую дату чередой мероприятий. Самые масштабные пройдут в столице – торжества объединят более 500 школьников со всех регионов.

Чем удивит праздничная программа, удалось узнать в ходе пресс-конференции, которую 18 мая дали сами пионеры. Самым ярким событием станет фестиваль «Территория детства» в «БелЭкспо». Он объединит лидеров пионерского движения и просто креативных школьников. На фестивальной сцене отметят лучших представителей организации и вожатых страны, а также объявят имя пионера года и победителей других проектов, которых, к слову, немало.

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:

Визитными карточками Белорусской республиканской пионерской организации является возобновленная, возрожденная игра «Зарница», «Зарничка». Конечно же, это тимуровское движение, которое мы возобновили. И появились новые проекты экологической, краеведческой направленности.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Это массовая организация, где дети могут проявить лидерские качества, поучаствовать в ряде интересных инициатив и установить социальные коммуникации. Помимо всех наших непосредственных мероприятий в школе еще и на этом неформальном поприще общественной организации.