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Здесь дети могут проявить лидерские качества. Как пионеры Беларуси отметят 100-летие организации

18 мая 2022 20:57
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Новости Беларуси. Пионеры Беларуси готовятся к вековому юбилею организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 100 лет со дня основания исполняется 19 мая. Отметят знаковую дату чередой мероприятий. Самые масштабные пройдут в столице – торжества объединят более 500 школьников со всех регионов.  

Здесь дети могут проявить лидерские качества. Как пионеры Беларуси отметят 100-летие организации-1

Чем удивит праздничная программа, удалось узнать в ходе пресс-конференции, которую 18 мая дали сами пионеры. Самым ярким событием станет фестиваль «Территория детства» в «БелЭкспо». Он объединит лидеров пионерского движения и просто креативных школьников. На фестивальной сцене отметят лучших представителей организации и вожатых страны, а также объявят имя пионера года и победителей других проектов, которых, к слову, немало.  

Здесь дети могут проявить лидерские качества. Как пионеры Беларуси отметят 100-летие организации-4

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:  
Визитными карточками Белорусской республиканской пионерской организации является возобновленная, возрожденная игра «Зарница», «Зарничка». Конечно же, это тимуровское движение, которое мы возобновили. И появились новые проекты экологической, краеведческой направленности.  

Здесь дети могут проявить лидерские качества. Как пионеры Беларуси отметят 100-летие организации-7

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:  
Это массовая организация, где дети могут проявить лидерские качества, поучаствовать в ряде интересных инициатив и установить социальные коммуникации. Помимо всех наших непосредственных мероприятий в школе еще и на этом неформальном поприще общественной организации.  

Здесь дети могут проявить лидерские качества. Как пионеры Беларуси отметят 100-летие организации-10

На сегодня в пионерской организации состоят более 600 тысяч школьников.  

# Пионеры в Беларуси # общество # Александра Гончарова # Александр Кадлубай # Фотофакт

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