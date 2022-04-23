«Лучше умереть, чем уйти». За что звание Героя СССР получил Чигладзе, в честь которого названа улица в Минске?
Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.
Сергей Шуманский, СТВ:
Улица Чигладзе расположена в микрорайоне Масюковщина Фрунзенского района Минска. Ее протяженность около 750 метров. Начинается от пересечения с 1-м Путепроводным переулком, далее поворачивает налево, идет параллельно улице Лынькова и заканчивается перекрестком с 8-м Путепроводным переулком. Названа в честь участника Великой Отечественной войны, пулеметчика, Героя Советского Союза – Серго Гедевановича Чигладзе.
Серго Чигладзе родился 12 марта 1923 года в Грузии в бедной крестьянской семье. В 1930-м поступил в начальную сельскую школу, полный курс которой окончил в 1934 году. В 11 лет Чигладзе пошел работать электромонтером на рудоуправление имени Орджоникидзе. Одновременно изучал специальность машиниста электровоза. В 1942 году Серго Чигладзе вступил в ряды Красной Армии. С первого дня призыва и на протяжении девяти месяцев он учился в школе младших командиров, которую с успехом окончил в декабре 1942-го, получив звание младшего сержанта. Сражался на Северо-Западном, Брянском и Белорусском фронтах. Дважды был награжден медалью «За отвагу».
Из приказа № 024 по 889 стрелковому полку 197-й Краснознаменной Брянской стрелковой дивизии от 12 декабря 1943 года:
От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За отвагу» наводчика ручного пулемета 7-й стрелковой роты красноармейца Чехладзе Серго Гедюновича за то, что в ночном бою за деревню Потаповка 29 ноября 1943 года огнем своего пулемета рассеял до роты немецкой пехоты, уничтожив при этом более 10 гитлеровцев. Командир 889-го стрелкового полка гвардии, майор Заяц.
Младший сержант Чигладзе, пулеметчик 889-го стрелкового полка 197-й стрелковой дивизии, особо отличился при освобождении Паричского района Полесской области. Вместе с группой разведчиков 1 февраля 1944-го он ворвался на окраину деревни Дуброва и открыл огонь по противнику. Через 20 минут немецкие солдаты, оправившись от удара, перешли в контратаку. Но Чигладзе огнем своего пулемета вновь отбросил врага. Через некоторое время противник предпринял вторую контратаку. Вовремя разгадав хитрость гитлеровцев, Серго подпустил их поближе и начал расстреливать практически в упор. Большая часть немецких солдат была уничтожена, остальные – разбежались. Когда закончились патроны, Чигладзе продолжал бить врага его же оружием — из захваченного пулемета. Он получил ранение в ногу и уже держал гранату, готовясь подорваться, чтобы не попасть в плен. В этот момент пришла подмога.
Из наградного листа к званию Героя Советского Союза:
В критический момент боя, когда кончились все патроны, товарищ Чехладзе взял пулемет у убитого им немецкого пулеметчика и продолжал косить напирающего противника. Когда группа начала отход, вынося раненых, товарищ Чехладзе прикрывал ее, ведя огонь из пулемета. Когда кончились патроны у немецкого пулемета, товарищ Чехладзе взялся за автомат и гранаты и до последнего патрона выполнял поставленную ему задачу. Оставшуюся у него противотанковую гранату привязал к поясу, решив лучше умереть, чем уйти. Лишь после настоятельного повторного приказа командира, когда группа была в безопасности, товарищ Чехладзе отошел.
2 февраля 1944, будучи раненым, он преодолел болото, подобрался вплотную к противнику и в упор начал расстреливать немецких солдат, уничтожив 2 пулеметные точки и около 50 гитлеровцев. Немцы несколько раз безуспешно атаковали позицию Чигладзе. Но несмотря ни на что, младший сержант огнем своего пулемета прикрывал продвижение своего взвода. Остановило атаку Чигладзе лишь прямое попадание вражеского снаряда.
Сергей Шуманский:
23 июля 1944 года Серго Чигладзе был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Его похоронили в деревне Дуброва Гомельской области. Именем героя названы улицы в Светлогорске и Минске. В столице сыну грузинского народа, совершившему бессмертный подвиг за освобождение Беларуси, установлена мемориальная доска. А в музее истории Великой Отечественной войны хранятся его фотографии и копия наградного листа, чтобы помнили.
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