«Лучше умереть, чем уйти». За что звание Героя СССР получил Чигладзе, в честь которого названа улица в Минске?

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, СТВ:

Улица Чигладзе расположена в микрорайоне Масюковщина Фрунзенского района Минска. Ее протяженность около 750 метров. Начинается от пересечения с 1-м Путепроводным переулком, далее поворачивает налево, идет параллельно улице Лынькова и заканчивается перекрестком с 8-м Путепроводным переулком. Названа в честь участника Великой Отечественной войны, пулеметчика, Героя Советского Союза – Серго Гедевановича Чигладзе.

Серго Чигладзе родился 12 марта 1923 года в Грузии в бедной крестьянской семье. В 1930-м поступил в начальную сельскую школу, полный курс которой окончил в 1934 году. В 11 лет Чигладзе пошел работать электромонтером на рудоуправление имени Орджоникидзе. Одновременно изучал специальность машиниста электровоза. В 1942 году Серго Чигладзе вступил в ряды Красной Армии. С первого дня призыва и на протяжении девяти месяцев он учился в школе младших командиров, которую с успехом окончил в декабре 1942-го, получив звание младшего сержанта. Сражался на Северо-Западном, Брянском и Белорусском фронтах. Дважды был награжден медалью «За отвагу».

Из приказа № 024 по 889 стрелковому полку 197-й Краснознаменной Брянской стрелковой дивизии от 12 декабря 1943 года:

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За отвагу» наводчика ручного пулемета 7-й стрелковой роты красноармейца Чехладзе Серго Гедюновича за то, что в ночном бою за деревню Потаповка 29 ноября 1943 года огнем своего пулемета рассеял до роты немецкой пехоты, уничтожив при этом более 10 гитлеровцев. Командир 889-го стрелкового полка гвардии, майор Заяц.

Младший сержант Чигладзе, пулеметчик 889-го стрелкового полка 197-й стрелковой дивизии, особо отличился при освобождении Паричского района Полесской области. Вместе с группой разведчиков 1 февраля 1944-го он ворвался на окраину деревни Дуброва и открыл огонь по противнику. Через 20 минут немецкие солдаты, оправившись от удара, перешли в контратаку. Но Чигладзе огнем своего пулемета вновь отбросил врага. Через некоторое время противник предпринял вторую контратаку. Вовремя разгадав хитрость гитлеровцев, Серго подпустил их поближе и начал расстреливать практически в упор. Большая часть немецких солдат была уничтожена, остальные – разбежались. Когда закончились патроны, Чигладзе продолжал бить врага его же оружием — из захваченного пулемета. Он получил ранение в ногу и уже держал гранату, готовясь подорваться, чтобы не попасть в плен. В этот момент пришла подмога.

Из наградного листа к званию Героя Советского Союза:

В критический момент боя, когда кончились все патроны, товарищ Чехладзе взял пулемет у убитого им немецкого пулеметчика и продолжал косить напирающего противника. Когда группа начала отход, вынося раненых, товарищ Чехладзе прикрывал ее, ведя огонь из пулемета. Когда кончились патроны у немецкого пулемета, товарищ Чехладзе взялся за автомат и гранаты и до последнего патрона выполнял поставленную ему задачу. Оставшуюся у него противотанковую гранату привязал к поясу, решив лучше умереть, чем уйти. Лишь после настоятельного повторного приказа командира, когда группа была в безопасности, товарищ Чехладзе отошел.