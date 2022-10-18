«Самый элементарный пирог». Что можно испечь дома без сахара?
Пословица «хлеб всему голова» актуальна во все времена, ведь он – самая популярная еда во всех культурах, религиях и народах. Хлеб – это не просто продукт, который обеспечивает людей необходимыми микроэлементами, витаминами и минералами. Это символ, потому что его чтут практически на всем земном шаре. О популярных мифах о вреде мучного, рецептах выпечки и белорусских хлебопекарных традициях поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Может быть, есть какой-то небольшой рецепт такой выпечки, которую можно сделать дома без ущерба для фигуры? У меня первое, что приходит на ум – это шарлотка. Мне казалось, что всегда самый элементарный пирог, который можно испечь с яблоками – это стакан сахара, стакан муки, два яйца и молоко, по-моему.
Марина Баран, печет хлеб на заказ:
Сейчас недавно я наткнулась на такую шарлотку – вкус детства, как ее озвучивали с манкой. На манке, кефире – яблоки, сахар, может кто-то мед добавить, кто сахар не использует. Даже в шарлотку, кстати, если сочные, спелые – какой-то сорт яблок, то можно вполне без сахара ее приготовить. Это, наверное, единственный пирог, который может отменить сахар в тесте.
Наталья Надольская:
Меня всегда смущал этот стакан сахара в тесте.
Светлана Чернушевич, диетолог:
Стакан сахара – это очень много. По поводу меда в выпечке, может быть, ты меня поправишь, насколько я знаю, мед при нагревании, когда проходит порог 42 градуса, практически теряет все свои полезные свойства, витамины, минералы. Да, сладость остается, аромат, но именно полезных веществ там практически нет. Поэтому, как альтернатива, я бы рекомендовала, печь блинчики или что вы хотите без сахара и просто сверху полейте, если совсем не можете без этой сладости. Вообще, конечно, лучше сокращать постепенно дозу сахара, сахарозаменителя, меда – все меньше и меньше.
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