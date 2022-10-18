«Самый элементарный пирог». Что можно испечь дома без сахара?

Пословица «хлеб всему голова» актуальна во все времена, ведь он – самая популярная еда во всех культурах, религиях и народах. Хлеб – это не просто продукт, который обеспечивает людей необходимыми микроэлементами, витаминами и минералами. Это символ, потому что его чтут практически на всем земном шаре. О популярных мифах о вреде мучного, рецептах выпечки и белорусских хлебопекарных традициях поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Может быть, есть какой-то небольшой рецепт такой выпечки, которую можно сделать дома без ущерба для фигуры? У меня первое, что приходит на ум – это шарлотка. Мне казалось, что всегда самый элементарный пирог, который можно испечь с яблоками – это стакан сахара, стакан муки, два яйца и молоко, по-моему.