Красивый, но ядовитый. В ботаническом саду неожиданно зацвел редкий для наших краёв цветок

Новости Беларуси. В Центральном ботаническом саду неожиданно зацвел цикламен плющелистный. Находится он на территории сада теневых растений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За внешний вид цветок часто называют Альпийской фиалкой. Он хоть и утонченный, но достаточно ядовитый. Этот вид растений семейства первоцветных – один из самых выносливых. Растет в лесистых, кустарниковых и скалистых районах Средиземноморского региона. А также на севере Европы и на северо-западе Тихого океана. В ближайшие две недели увидеть его могут и минчане.

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

У нас это растение культивируется более 15 лет. Интересно тем, что, во-первых, цветки у него по-весеннему нежные, но раскрываются осенью. Сейчас, когда вокруг период золотой осени, увядания, по-весеннему нежные цикламены особенно трогательны и притягательны.