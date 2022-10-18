Прямой эфир

Красивый, но ядовитый. В ботаническом саду неожиданно зацвел редкий для наших краёв цветок

18 октября 2022 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Центральном ботаническом саду неожиданно зацвел цикламен плющелистный. Находится он на территории сада теневых растений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Красивый, но ядовитый. В ботаническом саду неожиданно зацвел редкий для наших краёв цветок-1

За внешний вид цветок часто называют Альпийской фиалкой. Он хоть и утонченный, но достаточно ядовитый. Этот вид растений семейства первоцветных – один из самых выносливых. Растет в лесистых, кустарниковых и скалистых районах Средиземноморского региона. А также на севере Европы и на северо-западе Тихого океана. В ближайшие две недели увидеть его могут и минчане.  

Красивый, но ядовитый. В ботаническом саду неожиданно зацвел редкий для наших краёв цветок-4

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:  
У нас это растение культивируется более 15 лет. Интересно тем, что, во-первых, цветки у него по-весеннему нежные, но раскрываются осенью. Сейчас, когда вокруг период золотой осени, увядания, по-весеннему нежные цикламены особенно трогательны и притягательны.  

Красивый, но ядовитый. В ботаническом саду неожиданно зацвел редкий для наших краёв цветок-7

Кроме того, посетители ботанического сада смогут полюбоваться белоснежной аммонией японской. Сейчас как раз сезон ее цветения.  

# Растения и цветы # общество # Наталья Лунина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Год исторической памяти волонтёры благоустроили почти 300 святынь по всей стране
18 октября 2022 14:26

В Год исторической памяти волонтёры благоустроили почти 300 святынь по всей стране

Андрей Лазуткин: «Вы уклонист, и вас надо убедить бороться с режимом Путина. Что же вам предлагает западная разведка?»
18 октября 2022 14:18

Андрей Лазуткин: «Вы уклонист, и вас надо убедить бороться с режимом Путина. Что же вам предлагает западная разведка?»

Смешал муку, воду и подождал сутки-двое. Как научиться печь хлеб на закваске в домашних условиях?
18 октября 2022 14:07

Смешал муку, воду и подождал сутки-двое. Как научиться печь хлеб на закваске в домашних условиях?