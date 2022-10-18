«Не могу удержаться». Как сократить употребление сладкого и мучного?

Пословица «хлеб всему голова» актуальна во все времена, ведь он – самая популярная еда во всех культурах, религиях и народах. Хлеб – это не просто продукт, который обеспечивает людей необходимыми микроэлементами, витаминами и минералами. Это символ, потому что его чтут практически на всем земном шаре. О популярных мифах о вреде мучного, рецептах выпечки и белорусских хлебопекарных традициях поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я год назад худела. Я отказывалась от сладкого, мучного, но мне было сложно и по сей день, когда я пытаюсь взять себя в руки: «Алеся, никого мучного» – не могу удержаться.

Ирина Бивзюк, психолог:

Это тяжело, потому что еда же как безопасность для нас, поддержка. Устали после рабочего дня и хочется как бы вознаградить себя, порадовать, тогда мы получаем от этого удовольствие. Чтобы с этим справиться, нужно найти другое что-то, что даст это удовольствие. Алеся Лакина:

Что другое? Как бороться с этой зависимостью? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ты в какой момент не можешь себя сдержать от выпечки – в магазине или уже дома? Алеся Лакина:

Когда я слышу аромат булочки. Наталья Надольская:

Где ты его слышишь, в магазине? Алеся Лакина:

Дома у меня двое детей. Естественно, они кушают булочки, сладости, и когда я смотрю, как они это кушают…

Наталья Надольская:

Просто у меня есть лайфхак для тебя, чтобы не есть мучного, нужно не покупать мучного. То есть ты просто в магазине уже на начальном этапе себя сдерживаешь. Алеся Лакина:

Я не могу не покупать, у меня дети, которые это кушают. Я же не буду запрещать детям кушать мучное. Ирина Бивзюк:

Смотря сколько вы скушали. Вы скушали булочку или потом еще хотите вторую, третью? Алеся Лакина:

Нет, одну, я могу ограничиться. Ирина Бивзюк:

Тогда этого достаточно вполне, здесь не надо настолько себя ограничивать. Можно ограничивать, когда действительно идет процесс снижения веса – тогда, да, мы должны себя где-то сдерживать, чтобы проконтролировать. Если вы в нормальном своем весе и вам комфортно, то почему бы себя где-то немного не порадовать?