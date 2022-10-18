«Не могу удержаться». Как сократить употребление сладкого и мучного?
Пословица «хлеб всему голова» актуальна во все времена, ведь он – самая популярная еда во всех культурах, религиях и народах. Хлеб – это не просто продукт, который обеспечивает людей необходимыми микроэлементами, витаминами и минералами. Это символ, потому что его чтут практически на всем земном шаре. О популярных мифах о вреде мучного, рецептах выпечки и белорусских хлебопекарных традициях поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я год назад худела. Я отказывалась от сладкого, мучного, но мне было сложно и по сей день, когда я пытаюсь взять себя в руки: «Алеся, никого мучного» – не могу удержаться.
Ирина Бивзюк, психолог:
Это тяжело, потому что еда же как безопасность для нас, поддержка. Устали после рабочего дня и хочется как бы вознаградить себя, порадовать, тогда мы получаем от этого удовольствие. Чтобы с этим справиться, нужно найти другое что-то, что даст это удовольствие.
Алеся Лакина:
Что другое? Как бороться с этой зависимостью?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ты в какой момент не можешь себя сдержать от выпечки – в магазине или уже дома?
Алеся Лакина:
Когда я слышу аромат булочки.
Наталья Надольская:
Где ты его слышишь, в магазине?
Алеся Лакина:
Дома у меня двое детей. Естественно, они кушают булочки, сладости, и когда я смотрю, как они это кушают…
Наталья Надольская:
Просто у меня есть лайфхак для тебя, чтобы не есть мучного, нужно не покупать мучного. То есть ты просто в магазине уже на начальном этапе себя сдерживаешь.
Алеся Лакина:
Я не могу не покупать, у меня дети, которые это кушают. Я же не буду запрещать детям кушать мучное.
Ирина Бивзюк:
Смотря сколько вы скушали. Вы скушали булочку или потом еще хотите вторую, третью?
Алеся Лакина:
Нет, одну, я могу ограничиться.
Ирина Бивзюк:
Тогда этого достаточно вполне, здесь не надо настолько себя ограничивать. Можно ограничивать, когда действительно идет процесс снижения веса – тогда, да, мы должны себя где-то сдерживать, чтобы проконтролировать. Если вы в нормальном своем весе и вам комфортно, то почему бы себя где-то немного не порадовать?
Наталья Надольская:
Ирина, мы знаем, что самое сложное – это устоять в магазине и не купить те самые красивые, ароматные булочки. Есть какие-то хитрости, может быть, советы? Я понимаю, что можно вообще не заходить в этот отдел, но иногда заходишь в магазин, и просто туда ноги сами идут. Что можно сделать, чтобы сдержаться от покупки?
Ирина Бивзюк:
Конечно, лучше всего – это не ходить туда голодным. Еще момент в том, что сладкое – мы же хотим какую-то эмоцию заесть. Остановиться и подумать: «Что именно на самом деле я хочу, испытываю? Это мне хочется скушать или у меня какая-то эмоция, что-то удовлетворить?» Как я уже раньше говорила, искать удовольствие в чем-то другом, не только в сладком или выпечки, находить еще что-то, что будет радовать либо выражать свои эмоции по-другому. Составлять список, конечно, когда идете в магазин.
Алеся Лакина:
Ирина, от зависимых людей можно услышать: «Резко бросать нельзя». Не приведет ли резкий отказ от мучного к срыву?
Ирина Бивзюк:
Резко, да, нельзя. Это привычка. То есть все, что мы на самом деле делаем, то, что кушаем – это привычка. Важно, чтобы заменить старую привычку, нужно выработать новую. Естественно, это надо делать постепенно.
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