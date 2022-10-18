В Год исторической памяти волонтёры благоустроили почти 300 святынь по всей стране

Новости Беларуси. В Год исторической памяти активисты волонтерского движения «Доброе сердце» благоустроили почти 300 святынь по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной сезон акции БРСМ «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера» завершили 18 октября в Минске. Около 100 представителей всех регионов страны трудились на территории Всехсвятской церкви, а также благоустраивали братское захоронение на Восточном кладбище, в котором покоятся 190 воинов, освобождавших Минск. Совершать добрые дела и быть полезным обществу – для этого много не надо. Сегодня убирали листву, занимались покраской.

Ангелина Струкачева, учащаяся средней школы № 2 Славгорода:

Мы всегда рады помочь. Неважно, где и сколько ехать. Главное – помочь. Мы должны помнить, гордиться нашими всеми героями. Мы чтим память, помним всех и гордимся ими.

Дмитрий Мартынов, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Мы приехали помочь восстановлению храма. Нас эта тема интересует. Мы помогали и в нашем городе, в нашей области. Мы помогали приютам, помогали другим храмам по всей области и решили, что мы должны приехать и в Минск, тоже поприсутствовать на данном мероприятии.

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ:

Старт проекта был дан в 2013 году. Отрадно, что в 2016 году нас поддержал аппарат Уполномоченного по делам религии при Совете министров и проект получил статус межконфессионального. Если говорить про цифры этого года, силами волонтеров было благоустроено более 270 объектов, в мероприятии поучаствовало 3 600 волонтеров. А если посчитать за годы существования, цифра будет переваливать за 2 000 объектов.