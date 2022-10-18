«Хочется дальше развиваться в народном направлении». Поговорили с участницей группы AURA о новой песне

Что мы знаем о группе AURA? Это творческий и семейный союз двух авторов и исполнителей белорусского поп-рока. Их давно и заслуженно называют народными. Своим творчеством они доказывают, что искусство и гражданская позиция – это понятие отнюдь не взаимоисключающее. А еще AURA благотворно влияет на рождение новых талантов. Сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорим с Александрой Мелех, участницей группы AURA.

Александра Мелех: Текст написала Анна Селук, музыку – Евгений Олейник. Евгений Олейник предложил мне эту песню спеть, я увидела текст, как-то так все сложилось.

Александра Мелех:

Идея клипа была Евгения. Мы снимали в студии, потом переместились в Острошицкий Городок, снимали в поле. А второй день снимали в сентябре. Там бабули, Народный хор ветеранов Дворца культуры МАЗ, балет Татьяны Трофимовой, балалаечник наш Ростислав Овчинников. Группа AURA во главе с Евгением Олейником. Все было позитивно, там эмоции наши, ничего не наиграно. Все живое.

Дмитрий Потапович:

Почему вы решили начать сольную карьеру? Была ли это самоцель?

Александра Мелех:

Я давно к этому шла, давно хотела. Наверное, тогда еще не была готова. Нужно было набраться опыта, в группе AURA как раз большой вклад делают в молодого артиста, дают большие площадки, советы. Сейчас то самое время, когда я готова.

Дмитрий Потапович:

Чем будете радовать поклонников?