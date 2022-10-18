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«Хочется дальше развиваться в народном направлении». Поговорили с участницей группы AURA о новой песне

18 октября 2022 14:38
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Что мы знаем о группе AURA? Это творческий и семейный союз двух авторов и исполнителей белорусского поп-рока. Их давно и заслуженно называют народными. Своим творчеством они доказывают, что искусство и гражданская позиция – это понятие отнюдь не взаимоисключающее. А еще AURA благотворно влияет на рождение новых талантов. Сегодня в студии программы  «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорим с Александрой Мелех, участницей группы AURA.

Алена Ланская, ведущая:
О каком Александре вы поете песню?

«Хочется дальше развиваться в народном направлении». Поговорили с участницей группы AURA о новой песне-1

Александра Мелех, участница группы AURA:
О самом лучшем.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Расскажите подробнее про композицию. Кто автор идеи, текста, музыки?

Александра Мелех:
Текст написала Анна Селук, музыку – Евгений Олейник. Евгений Олейник предложил мне эту песню спеть, я увидела текст, как-то так все сложилось.

Алена Ланская:
Расскажите про клип. Там интересный сюжет с юмором.

«Хочется дальше развиваться в народном направлении». Поговорили с участницей группы AURA о новой песне-4

Александра Мелех:
Идея клипа была Евгения. Мы снимали в студии, потом переместились в Острошицкий Городок, снимали в поле. А второй день снимали в сентябре. Там бабули, Народный хор ветеранов Дворца культуры МАЗ, балет Татьяны Трофимовой, балалаечник наш Ростислав Овчинников. Группа AURA во главе с Евгением Олейником. Все было позитивно, там эмоции наши, ничего не наиграно. Все живое.

Дмитрий Потапович:
Почему вы решили начать сольную карьеру? Была ли это самоцель?

Александра Мелех:
Я давно к этому шла, давно хотела. Наверное, тогда еще не была готова. Нужно было набраться опыта, в группе AURA как раз большой вклад делают в молодого артиста, дают большие площадки, советы. Сейчас то самое время, когда я готова.

Дмитрий Потапович:
Чем будете радовать поклонников?

«Хочется дальше развиваться в народном направлении». Поговорили с участницей группы AURA о новой песне-7

Александра Мелех:
Хочется дальше развиваться в народном направлении, чтобы люди слышали народную музыку, любили народную культуру. Это будет именно в народном стиле.

# Белорусская музыка # общество # Александра Мелех # Алёна Ланская # Дмитрий Потапович # Анна Селук # Евгений Олейник # Татьяна Трофимова # Ростислав Овчинников # Фотофакт

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