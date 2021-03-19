«Самый большой срок созревания у пармезана». Сколько времени уходит на изготовление сыра?

Новости Беларуси. Беларусь сохранила предприятия молокоперерабатывающей промышленности, и это одно из достижений государства. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс одного из ведущих хозяйств, а затем направился в цеха «Молочного мира». «Этот вкуснее». Какие сыры попробовал Александр Лукашенко на «Молочном мире»?

Виктория Ходосок, корреспондент:

Иветта Наруш – мастер-сыродел, в цеху следит за строгим соблюдением технологии – небрежности товар не терпит. Малейшая ошибка в цепочке, и сыр не созреет. В помощь – умная техника.