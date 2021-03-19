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«Самый большой срок созревания у пармезана». Сколько времени уходит на изготовление сыра?

19 марта 2021 20:09
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Новости Беларуси. Беларусь сохранила предприятия молокоперерабатывающей промышленности, и это одно из достижений государства. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс одного из ведущих хозяйств, а затем направился в цеха «Молочного мира».

«Этот вкуснее». Какие сыры попробовал Александр Лукашенко на «Молочном мире»?

«Самый большой срок созревания у пармезана». Сколько времени уходит на изготовление сыра?-1

Виктория Ходосок, корреспондент:
Иветта Наруш – мастер-сыродел, в цеху следит за строгим соблюдением технологии – небрежности товар не терпит. Малейшая ошибка в цепочке, и сыр не созреет. В помощь – умная техника. 

«Самый большой срок созревания у пармезана». Сколько времени уходит на изготовление сыра?-4

Иветта Наруш, мастер-сыродел предприятия «Молочный мир»:
Сыры варятся разнообразно, как пластовые, так и рассыпные. Также различные технологии у этих сыров. Само изготовление идет, дальше идет прессование, посолка сыра, обсушка, упаковка и созревание. Разный сыр созревает свое время, от 15 суток до года. У нас самый большой срок созревания у пармезана.

«Самый большой срок созревания у пармезана». Сколько времени уходит на изготовление сыра?-7

За последние пять лет «Молочный мир» увеличил объемы в 2,5 раза. В свое время выручка от экспорта была 15 миллионов долларов, сегодня – 143. Директор Марина Аникеева, говорит, что это прорыв, и даже пандемия не смогла «сломить» завод.

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Иветта Наруш # Виктория Ходосок # Марина Аникеева # Фотофакт

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