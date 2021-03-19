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«Этот вкуснее». Какие сыры попробовал Александр Лукашенко на «Молочном мире»?

19 марта 2021 19:35
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Новости Беларуси. Беларусь сохранила предприятия молокоперерабатывающей промышленности, и это одно из достижений государства. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс одного из ведущих хозяйств, а затем направился в цеха «Молочного мира».

«Этот вкуснее». Какие сыры попробовал Александр Лукашенко на «Молочном мире»?-1

Виктория Ходосок, корреспондент:
Ставку здесь делают на постоянную модернизацию. Дело нужное. Тем более хорошо, когда есть для этого средства. Больше четырех лет назад на предприятии провели реконструкцию сыродельного цеха, что увеличило мощности в четыре раза. Оборудование от мировых производителей позволяет выпускать 40 видов сыров (самый сложный продукт в молочной промышленности): от классического российского до пармезана. Новинка – сыр с трюфелем «Кронес». Кстати, трюфель привозят из Франции. И не так давно губернатор Караник делился подробностями: цена продукта – 440 евро за килограмм.

«Этот вкуснее». Какие сыры попробовал Александр Лукашенко на «Молочном мире»?-4

– Александр Григорьевич, попробуйте, пожалуйста, сыр с грибами трюфель. Здесь используются настоящие грибы трюфель без наполнителей и ароматизаторов. Это наша новинка, инновация – больше в Республике Беларусь таких сыров никто не делает.

Александр Лукашенко, Президент республики Беларусь: 
Очень хороший, молодец.

– Попробуйте еще с чесноком и базиликом.

Александр Лукашенко:
Я уже пробовал этот, раньше пробовал.

– Честный базилик, натуральное крошение. Хлорофиллом вытяжка из листьев базилика. Поскольку используем только натуральную продукцию…

Александр Лукашенко:
Этот вкуснее.

«Этот вкуснее». Какие сыры попробовал Александр Лукашенко на «Молочном мире»?-7

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Владимир Караник # Фотофакт

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