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Прямая линия с Владимиром Кухаревым пройдёт 20 марта

19 марта 2021 19:49
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Новости Беларуси. Решение коммунальных проблем и юридических вопросов. 20 марта в Минске пройдет телефонная линия с мэром города Владимиром Кухаревым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прямая линия с Владимиром Кухаревым пройдёт 20 марта-1

С 09:00 и до 12:00 председатель Мингорисполкома ответит на все вопросы, волнующие минчан. Среди наиболее популярных, как правило, жилищно-коммунальные, юридические и бытовые. В это же время на связи с жителями города будут и главы администраций районов.

Прямая линия с Владимиром Кухаревым пройдёт 20 марта-4

Прямая линия с Владимиром Кухаревым пройдёт 20 марта-6

Прямая линия с Владимиром Кухаревым пройдёт 20 марта-8

Прямая линия с Владимиром Кухаревым пройдёт 20 марта-10

Прямая линия с Владимиром Кухаревым пройдёт 20 марта-12

Прямая линия с Владимиром Кухаревым пройдёт 20 марта-14

Прямая линия с Владимиром Кухаревым пройдёт 20 марта-16

Прямая линия с Владимиром Кухаревым пройдёт 20 марта-18

Прямая линия с Владимиром Кухаревым пройдёт 20 марта-20

Номера телефонов вы видите выше.

# Прием граждан # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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