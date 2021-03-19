Прямая линия с Владимиром Кухаревым пройдёт 20 марта

Новости Беларуси. Решение коммунальных проблем и юридических вопросов. 20 марта в Минске пройдет телефонная линия с мэром города Владимиром Кухаревым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 09:00 и до 12:00 председатель Мингорисполкома ответит на все вопросы, волнующие минчан. Среди наиболее популярных, как правило, жилищно-коммунальные, юридические и бытовые. В это же время на связи с жителями города будут и главы администраций районов.