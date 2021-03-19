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Когда в Минске начнут отключать горячую воду? Обещают не дольше 13 дней

19 марта 2021 19:48
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Новости Беларуси. Плановые отключения горячей воды в Минске начнутся с 12 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Максимальный срок подготовки теплосетей к отопительному сезону в 2021 году составит 13 дней.

Когда в Минске начнут отключать горячую воду? Обещают не дольше 13 дней-1

Уже разработан график работ. Первые отключения потребителей намечены на 12 мая, завершить проверку сетей планируют 29 августа. Работы пройдут на 96 участках тепломагистралей. Филиалом запланирована замена почти 60 километров сетей.

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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