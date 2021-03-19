Когда в Минске начнут отключать горячую воду? Обещают не дольше 13 дней

Новости Беларуси. Плановые отключения горячей воды в Минске начнутся с 12 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Максимальный срок подготовки теплосетей к отопительному сезону в 2021 году составит 13 дней.
Новости Беларуси. Плановые отключения горячей воды в Минске начнутся с 12 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Максимальный срок подготовки теплосетей к отопительному сезону в 2021 году составит 13 дней.
Уже разработан график работ. Первые отключения потребителей намечены на 12 мая, завершить проверку сетей планируют 29 августа. Работы пройдут на 96 участках тепломагистралей. Филиалом запланирована замена почти 60 километров сетей.