«Самый ажиотажный спрос». Кому по карману отдых в санатории «Ружанский»?
Лето не за горами, а это значит, что совсем скоро все семьи озадачатся, где же провести отпуск. Туроператоры предлагают Турцию, Египет, Грузию, но это, во-первых, дорого, а во-вторых, далеко. Почему бы не рассмотреть Беларусь? К тому же в этом есть свои плюсы. Например, можно легко и просто добраться в любую точку нашей страны. А еще у нас достойная архитектура – замки, костелы, крепости и даже средневековые руины. О том, куда отправиться в путешествие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
All inclusive на 10 дней сколько будет стоить?
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Цена идет от классности номера.
Ольга Шерснева:
Какой-нибудь обычный номер.
Владимир Карпечкин:
Максимальная стоимость – это в районе 200 рублей. Минимальная – это эконом, стандарт номер – от 80 рублей. Но ценообразование на нашем предприятии имеет четкий сезонно выраженный характер – это первое. Первый квартал – традиционно период самых низких цен. Также имеет очень социально ориентированную направленность ценообразование – пенсионеры, инвалиды.
Ольга Шерснева:
Мы говорим про лето. Давайте летом возьмем, сколько будет стоить?
Владимир Карпечкин:
Конечно, лето – это пиковые цены. Понятно, это самый ажиотажный спрос. Лето практически сегодня на 80 % уже продано.
Ольга Шерснева:
То есть к вам еще и не попасть?
Владимир Карпечкин:
Нет, почему? Еще шансы есть.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Небольшие, но есть.
Владимир Карпечкин:
Бронируем.
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