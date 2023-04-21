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«Самый ажиотажный спрос». Кому по карману отдых в санатории «Ружанский»?

21 апреля 2023 18:41
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Лето не за горами, а это значит, что совсем скоро все семьи озадачатся, где же провести отпуск. Туроператоры предлагают Турцию, Египет, Грузию, но это, во-первых, дорого, а во-вторых, далеко. Почему бы не рассмотреть Беларусь? К тому же в этом есть свои плюсы. Например, можно легко и просто добраться в любую точку нашей страны. А еще у нас достойная архитектура – замки, костелы, крепости и даже средневековые руины. О том, куда отправиться в путешествие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:  
All inclusive на 10 дней сколько будет стоить?  

«Самый ажиотажный спрос». Кому по карману отдых в санатории «Ружанский»?-1

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:  
Цена идет от классности номера. 

Ольга Шерснева:   
Какой-нибудь обычный номер.  

Владимир Карпечкин:  
Максимальная стоимость – это в районе 200 рублей. Минимальная – это эконом, стандарт номер – от 80 рублей. Но ценообразование на нашем предприятии имеет четкий сезонно выраженный характер – это первое. Первый квартал – традиционно период самых низких цен. Также имеет очень социально ориентированную направленность ценообразование – пенсионеры, инвалиды.  

Ольга Шерснева:  
Мы говорим про лето. Давайте летом возьмем, сколько будет стоить?  

«Самый ажиотажный спрос». Кому по карману отдых в санатории «Ружанский»?-4

Владимир Карпечкин:  
Конечно, лето – это пиковые цены. Понятно, это самый ажиотажный спрос. Лето практически сегодня на 80 % уже продано.  

Ольга Шерснева:  
То есть к вам еще и не попасть?  

Владимир Карпечкин:  
Нет, почему? Еще шансы есть.  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Небольшие, но есть.  

Владимир Карпечкин:  
Бронируем.  

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# Санатории # общество # Ольга Шерснёва # Владимир Карпечкин # Юлия Самусенко # Фотофакт

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