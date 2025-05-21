За год в Германии закрылось более 200 тыс. предприятий

Германия, локомотив европейской экономики, буксует уже третий год. Исследования европейских аналитиков показали, что за это время в стране закрылось более 200 тысяч предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них не только фирмы-однодневки, но и те концерны, которые составляли костяк немецкой промышленности. Сильно пострадала машиностроительная отрасль из-за высоких цен на электроэнергию. Вместе с тем иностранные конкуренты теснят немецкие авто с рынка.

Однако хуже всего складывается ситуация в энергоемких секторах, химической и фармацевтической промышленности. Здесь прекратили деятельность около 30 тысяч компаний, что стало самым высоким показателем за последние 20 лет.

Утраты потерпел и сектор высокотехнологичных услуг. За год данная область лишилась около 14 тысяч предприятий. Аналитики сделали вывод, что сейчас экономика Германии переживает серьезный упадок, который страна не видела со времен мирового финансового кризиса в 2009 году.