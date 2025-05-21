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Алексей Кушнаренко провёл личный приём граждан в Дзержинске

21 мая 2025 13:55
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Развитие столичных городов-спутников должно проходить комплексно. Кроме совершенствования систем здравоохранения и образования, большое значение имеет и благоустройство территории. Об этом речь шла в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Кушнаренко провёл личный приём граждан в Дзержинске-2

Здесь прием граждан провел губернатор Минской области Алексей Кушнаренко. Отметили тренд минчан переезжать в сельскую местность, как это сделали заявители из деревни Путчино. Однако им не хватает мощности электричества. Затронули и вопрос благоустройства грунтовой дороги. Решение по этим проблемам было найдено на месте.

Алексей Кушнаренко провёл личный приём граждан в Дзержинске-4

Сергей Кайма, житель деревни Путчино Дзержинского района:
Мы заинтересованы, чтобы жить в деревне. Для этого, конечно, нужны какие-то условия. Поэтому хотелось бы, чтобы немножко посмотрели в нашу сторону местные власти и попытались изменить ситуацию. То есть улучшить немножко инфраструктуру, возможно, с электроснабжением могут быть вопросы. Ну и, конечно, подстанцию модернизировать немного. 

Алексей Кушнаренко провёл личный приём граждан в Дзержинске-6

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Мы детально разобрали планы по благоустройству данного региона, по работе социальной сферы, сферы образования, предоставления медицинских услуг, обеспеченности кадрами, по строительству жилья, работе промышленности, сельского хозяйства. При этом мы понимаем, что эти же вопросы волнуют, по сути, и наших граждан, с которыми они идут в том числе и в ходе сегодняшнего личного приема.

Всего во время приема граждан в Дзержинске Алексей Кушнаренко рассмотрел около 10 вопросов. Решения по ним взяты на контроль.

# Прием граждан # Алексей Кушнаренко

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