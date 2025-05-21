Беларусь готовится к проведению Высшего евразийского экономического совета. Основные мероприятия запланированы на 26-27 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организационные вопросы рассмотрели на заседании Совета министров.

Одним из центральных событий станет IV Евразийский экономический форум. В год председательства нашей страны в ЕАЭС мероприятие пройдет в Минском международном выставочном центре. Площадка «БелЭкспо» соберет более 1 200 гостей: экспертов, ученых, представителей бизнес-кругов и органов управления участников Союза. Планируется, что к обсуждению присоединятся также государства-наблюдатели и представители стран, заинтересованных в сотрудничестве с ЕАЭС.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Мы считаем, что это очень серьезный мозговой штурм на уровне всех присутствующих стран, тех, кто является участниками организации и стремятся к этому, для того чтобы усилить взаимодействие между нашими странами, дать дополнительный заряд сотрудничеству, торговому обороту, реализации совместных инициатив, импортозамещения, инновационного развития. Словом, по всему блоку вопросов.