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Беларусь готовится к проведению Высшего евразийского экономического совета

21 мая 2025 16:47
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Беларусь готовится к проведению Высшего евразийского экономического совета. Основные мероприятия запланированы на 26-27 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организационные вопросы рассмотрели на заседании Совета министров.

Беларусь готовится к проведению Высшего евразийского экономического совета-2

Одним из центральных событий станет IV Евразийский экономический форум. В год председательства нашей страны в ЕАЭС мероприятие пройдет в Минском международном выставочном центре. Площадка «БелЭкспо» соберет более 1 200 гостей: экспертов, ученых, представителей бизнес-кругов и органов управления участников Союза. Планируется, что к обсуждению присоединятся также государства-наблюдатели и представители стран, заинтересованных в сотрудничестве с ЕАЭС.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Мы считаем, что это очень серьезный мозговой штурм на уровне всех присутствующих стран, тех, кто является участниками организации и стремятся к этому, для того чтобы усилить взаимодействие между нашими странами, дать дополнительный заряд сотрудничеству, торговому обороту, реализации совместных инициатив, импортозамещения, инновационного развития. Словом, по всему блоку вопросов. 

Беларусь готовится к проведению Высшего евразийского экономического совета-4

Основной темой обсуждения станут итоги и перспективы евразийской интеграции. Форум будет приурочен к заседанию Высшего евразийского экономического совета, в котором примут участие главы государств ЕАЭС. 

# Максим Рыженков # Международное сотрудничество # ЕАЭС

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