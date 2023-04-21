СПА, реабилитация и омоложение. Как можно отдохнуть в санатории «Ружанский»?
Лето не за горами, а это значит, что совсем скоро все семьи озадачатся, где же провести отпуск. Туроператоры предлагают Турцию, Египет, Грузию, но это, во-первых, дорого, а во-вторых, далеко. Почему бы не рассмотреть Беларусь? К тому же в этом есть свои плюсы. Например, можно легко и просто добраться в любую точку нашей страны. А еще у нас достойная архитектура – замки, костелы, крепости и даже средневековые руины. О том, куда отправиться в путешествие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Сейчас только и слышишь, что особенно к лету, зиме люди массово скупают путевки в санатории. Владимир, с чем связан такой ажиотаж?
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Мне трудно сказать про другие санатории, у каждого, наверное, свои точки притяжения. В общем-то, когда-то для меня стоял вопрос: у нас в республике более 100 санаториев, как сделать мне такое предприятие, чтобы оно было конкурентнее других? В общем-то, мы построили уникальное гибридное предприятие-трансформер. Что это значит? С одной стороны, это СПА-курорт – альтернатива тому же самому отдыху в Турции, Египте. Что я хочу сразу же сказать, по цене это, конечно, несопостовимо. То есть именно СПА-отдых – это гораздо доступнее в Беларуси.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Давайте озвучим, а не голословно говорить.
Владимир Карпечкин:
У нас ценообразование идет от классности номера, то есть варьируют в порядке от 80 до 150 рублей.
Юлия Самусенко:
В сутки, правильно?
Владимир Карпечкин:
В сутки, да. Это входит сюда питание, проживание, культурно-развлекательные мероприятия и СПА. Если мы берем путевку, рассматриваем с лечением – порядка 30-40 рублей дороже, если плюс сюда добавляются лечебные процедуры. Так вот, предприятие гибридное. Это одно направление СПА. Аквазона санатория представлена 6 бассейнами, 12 саунами и банями, тренажерным залом площадью более 500 квадратных метров, многочисленные галокамеры, один из бассейнов под открытым небом, круглогодичный – это одно направление. Второе направление сугубо медицинское. Медицинский туризм – это реабилитация после коронавируса, после ряда заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкология, желудочно-кишечные. Третье – это классическое санаторно-курортное направление. В рамках этого направление мы реализуем такую деятельность, как омоложение, оздоровление. То есть сюда попадают просто здоровые люди, которые хотят повысить заряд жизненных сил, принять заряд бодрости, укрепить свое самочувствие, здоровье.
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