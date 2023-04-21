СПА, реабилитация и омоложение. Как можно отдохнуть в санатории «Ружанский»?

Лето не за горами, а это значит, что совсем скоро все семьи озадачатся, где же провести отпуск. Туроператоры предлагают Турцию, Египет, Грузию, но это, во-первых, дорого, а во-вторых, далеко. Почему бы не рассмотреть Беларусь? К тому же в этом есть свои плюсы. Например, можно легко и просто добраться в любую точку нашей страны. А еще у нас достойная архитектура – замки, костелы, крепости и даже средневековые руины. О том, куда отправиться в путешествие, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Сейчас только и слышишь, что особенно к лету, зиме люди массово скупают путевки в санатории. Владимир, с чем связан такой ажиотаж?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Мне трудно сказать про другие санатории, у каждого, наверное, свои точки притяжения. В общем-то, когда-то для меня стоял вопрос: у нас в республике более 100 санаториев, как сделать мне такое предприятие, чтобы оно было конкурентнее других? В общем-то, мы построили уникальное гибридное предприятие-трансформер. Что это значит? С одной стороны, это СПА-курорт – альтернатива тому же самому отдыху в Турции, Египте. Что я хочу сразу же сказать, по цене это, конечно, несопостовимо. То есть именно СПА-отдых – это гораздо доступнее в Беларуси. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Давайте озвучим, а не голословно говорить. Владимир Карпечкин:

У нас ценообразование идет от классности номера, то есть варьируют в порядке от 80 до 150 рублей.