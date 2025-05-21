Алейник: межпарламентский диалог между Беларусью и Палестиной вышел на новый уровень развития

Межпарламентский диалог между Беларусью и Палестиной вышел на новый уровень развития. Об этом сообщил Сергей Алейник по итогам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Беларуси Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом. Она состоялась по случаю завершения его дипломатической миссии. Сенатор поблагодарил посла за активную и плодотворную работу на протяжении трех лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что из-за эскалации ближневосточного конфликта торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Палестиной не удалось реализовать в полной мере, сегодня ведется подготовка целого ряда документов. Все они касаются различных аспектов двустороннего взаимодействия.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Это и создание совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, и соглашение о взаимодействии между внешнеполитическими ведомствами, и соглашение о сотрудничестве в области образования, в области социальных вопросов, соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов, и ряд других документов. Мы рассчитываем, что согласование этих документов будет осуществлено в ближайшее время, и они смогут быть подписаны в ходе планируемого на вторую половину года государственного визита министра по иностранным делам Палестины в нашу страну.

Ахмед Мохаммед аль-Мадбух, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси:

За все это время, когда я был здесь, в течение трех лет, мы чувствовали поддержку Республики Беларусь в нашем палестинском вопросе, особенно сейчас, что происходит в Палестине, геноцид, война. И была позиция Беларуси неизменная, что немедленно требуется остановить эту войну и оказать помощь гражданам в секторе Газа.

На уровне Президиума Совета Республики не раз принимались заявления, осуждающие военные действия и призывающие к мирному политико-дипломатическому урегулированию ближневосточного конфликта. Эти положения нашли свое отражение в итоговых документах 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, а также в итоговом документе Азиатской парламентской ассамблеи, в которой наша страна недавно получила статус наблюдателя.