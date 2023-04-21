Легендарное море Геродота. Куда отправиться в путешествие по Беларуси?

Лето не за горами, а это значит, что совсем скоро все семьи озадачатся, где же провести отпуск. Туроператоры предлагают Турцию, Египет, Грузию, но это, во-первых, дорого, а во-вторых, далеко. Почему бы не рассмотреть Беларусь? К тому же в этом есть свои плюсы. Например, можно легко и просто добраться в любую точку нашей страны. А еще у нас достойная архитектура – замки, костелы, крепости и даже средневековые руины. О том, куда отправиться в путешествие, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

На ваш взгляд, может ли белорусская природа стать альтернативой заморским пейзажам?

Анна Захаревич, блогер:

Да, очень даже может стать. Очень много примеров, когда может стать. Озеро Нарочь, Браславские озера – это из самых известных. И другие многие, которые не так известны, но тоже очень посещаемы есть в Беларуси. Юлия Самусенко:

Людмила, вы как относитесь к путешествиям по нашей родной Беларуси? Например, если бы вам предложили отдых где-нибудь за рубежом на море либо у нас в Беларуси в каком-нибудь интересном месте, что бы вы выбрали?