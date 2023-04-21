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Легендарное море Геродота. Куда отправиться в путешествие по Беларуси?

21 апреля 2023 14:35
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Лето не за горами, а это значит, что совсем скоро все семьи озадачатся, где же провести отпуск. Туроператоры предлагают Турцию, Египет, Грузию, но это, во-первых, дорого, а во-вторых, далеко. Почему бы не рассмотреть Беларусь? К тому же в этом есть свои плюсы. Например, можно легко и просто добраться в любую точку нашей страны. А еще у нас достойная архитектура – замки, костелы, крепости и даже средневековые руины. О том, куда отправиться в путешествие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
На ваш взгляд, может ли белорусская природа стать альтернативой заморским пейзажам?  

Легендарное море Геродота. Куда отправиться в путешествие по Беларуси?-1

Анна Захаревич, блогер:  
Да, очень даже может стать. Очень много примеров, когда может стать. Озеро Нарочь, Браславские озера – это из самых известных. И другие многие, которые не так известны, но тоже очень посещаемы есть в Беларуси.  

Юлия Самусенко:  
Людмила, вы как относитесь к путешествиям по нашей родной Беларуси? Например, если бы вам предложили отдых где-нибудь за рубежом на море либо у нас в Беларуси в каком-нибудь интересном месте, что бы вы выбрали?  

Легендарное море Геродота. Куда отправиться в путешествие по Беларуси?-4

Людмила Луговцова, азартный путешественник:  
Откровенно говоря, просто лежать на море – это не для меня. Поэтому, если мне предположат что-нибудь более такое интересное по Беларуси, конечно, я выберу этот маршрут. Потому что всегда в Беларуси можно найти такие места, которые могут поразить своей историей и своим даже внешним видом. Например, если говорить о природе, которую мы уже затронули – это море Геродота. Это блюдо сезонное, как раз сейчас самое время его увидеть. Легендарное море, которое у нас в Беларуси тоже есть.  

Юлия Самусенко:  
Еще одно помимо Минского?  

Людмила Луговцова:  
Да, еще одно.  

# Туризм # общество # Юлия Самусенко # Людмила Луговцова # Фотофакт

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